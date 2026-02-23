La Mocadera de Vic s'estrena amb èxit

Primera edició d'èxit. Així es podria definir l'estrena de La Mocadera, la nova fira de Vic dedicada a l'embotit artesà català.
Durant tot el cap de setmana, la plaça dels Màrtirs –antiga plaça dels Porcs- s'ha convertit en l'epicentre de la cita, que pretén posar en valor la tradició xarcutera, els oficis vinculats a la matança del porc i la gastronomia del territori.
Centenars de persones han pogut gaudir de la primera edició de la fira, que ha comptat amb un mercat d'elaboradors artesans, tastos guiats, tallers, exposicions i activitats divulgatives al voltant de la cultura del porc i el saber fer artesanal combinant cultura, gastronomia i identitat.
La valoració per part de l'organització és molt positiva i la voluntat és la continuïtat del projecte. Bet Piella, regidora de Fires i Mercats de Vic, ha agraït "la confiança de tots els expositors que han apostat per venir tot i la incertesa habitual d'una primera edició".
El xarcuter vigatà Jaume Molas, de Can Molas, posa en valor que la ciutat hagi impulsat un esdeveniment com La Mocadera: "Hem cregut que, com a xarcuters de Vic, no podíem faltar-hi".
Diferents espais, molta afluència
La fira de La Mocadera ha comptat amb diferents espais, entre els quals en destaca el Mercat, amb una trentena d'expositors. L'Aula i l'Obrador també han registrat alta participació en les activitats programades, com les xerrades de Josep Dolcet, Maria Nicolau, Núria May, Jordi Homs, David Sanglas, Pau Vidal, Xesc Reina o Ramon Roset, així com els tallers amb Eduard Aliberch del restaurant Mas Monells.
La saviesa de les mocaderes
Les mocaderes eren les persones encarregades de netejar i preparar la moca -els intestins- del porc per elaborar els embotits durant la matança del porc, un ofici rural transmès de generació en generació que, normalment, el feien les dones i que era clau per a l'aprofitament de la carn.
Doncs bé, la nova fira de Vic vol posar en valor aquest patrimoni i aquest saber i ha comptat amb la saviesa de diverses dones mocaderes que, durant el cap de setmana, han compartit els seus records i la seva experiència sobre la matança del porc i l'elaboració tradicional d'embotits. Sense anar més lluny, dissabte al migdia, la fira va aprofitar per homenatjar-les a totes com a representants d'un ofici imprescindible que ha treballat en silenci.
La fira també ha dedicat un espai a una exposició. Ca la Mocadera ha despertat gran interès entre el públic, especialment per la seva mirada sobre el paper històric de la dona en l'elaboració d'embotits.
Visites guiades per patrimoni xarcuter
A la fira tampoc hi ha faltat les propostes culturals en format de visites guiades pel patrimoni xarcuter de la ciutat de Vic amb La ruta del porc: de Ca la Mocadera a la plaça dels Porcs i de la visita guiada a l'assecador històric de Casa Riera Ordeix.
Al mateix temps, la degustació de bons embotits també hi ha estat present amb l'espai El Rebost, amb una proposta de sis varietats d'embotits artesans seleccionats entre els elaboradors participants, acompanyats d'una copa de vi de Mas Clarella.