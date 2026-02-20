20 de febrer de 2026

Societat

Jacint Arnau, premi Llonganissa d'Or 2026

Llicenciat en Químic i doctor en Veterinària, forma part dels 20 científics més estacats de la Ciència de la Carn

Publicat el 20 de febrer de 2026 a les 09:57

La Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Llonganissa de Vic, juntament amb l'Ajuntament de la capital d'Osona, ha entregat el guardó Llonganissa d'Or 2026, un reconeixement instituït l'any 2006 per a reconèixer la important tasca de promoció i defensa dels valors gastronòmics catalans i la projecció dels productes més enllà del territori.

L'acte de lliurament del premi -que enguany s'ha fet coincidir amb la nova fira de la ciutat, La Mocadera-, s'ha celebrat aquest dijous al vespre -dia de Dijous Llarder a Vic- al Temple Romà i ha comptat amb el pregó del gastrònom Pep Palau. Hi han assistit professionals del sector agroalimentari, representants institucionals i persones vinculades a la gastronomia catalana.

Jacint Arnau, llicenciat en Química i doctor en Veterinària, ha estat el guardonat d'aquest 2026 per una vida en defensa de la Llonganissa. Arnau ha estat membre del Comitè Científic i organitzador de 13 congressos internacionals i quatre nacionals. Ha participat en 45 projectes de recerca i n'ha liderat nou del Pla Nacional de Recerca.

Arnau ha intervingut en 120 contractes i projectes amb indústries càrnies o relacionades, dels quals ha estat responsable en 90, molts dels quals relacionats amb embotits com la llonganissa o el xoriç. Amb 42 anys dedicats als productes curats, és autor de 10 patents, 24 capítols de llibre i més de 200 publicacions, a més d'estar inclòs entre el 2% dels científics més influents del món, segons la Universitat Stanford (2022) i entre els 20 més destacats de la Ciència de la Carn (2025).

 

Jacint Arnau ha agraït el reconeixement fent un repàs dels treballs que ha desenvolupat entorn de la Llonganissa de Vic al llarg de la seva trajectòria i ha expressat el seu desig afirmant que espera "que les noves generacions agafin amb ganes el que hem fet i sàpiguen superar-nos". Igualment, ha reivindicat el valor patrimonial de la llonganissa, definint-la com "un patrimoni que no és de pedra ni és de fusta: és de temps, d'ofici i de memòria. És un monument comestible, un símbol d'Osona que es pot degustar i que parla de nosaltres en cada peça".

L'alcalde de Vic, Albert Castells, ha reivindicat la vitalitat del patrimoni gastronòmic de la ciutat i la seva projecció, assenyalant que "la nostra gastronomia no és només passat, és un present actiu i projecció de futur", i ha assegurat que des de l'Ajuntament es continuarà impulsant iniciatives que connectin tradició, producció i innovació.

En representació de la IGP, l'encarregat de lliurar el guardó, juntament amb l'alcalde de Vic, ha estat el president del Consell Regulador, David Garcia-Gassull, que ha destacat la contribució del guardonat amb un reconeixement per "com ha ajudat, orientat, fet costat i donat visió per enfocar la millora de la qualitat del producte".

La secretària d'Alimentació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Rosa Cubel, ha destacat la generositat i l'aprenentatge que ha aportat la trajectòria de Jacint Arnau. Ha remarcat que, més enllà del reconeixement individual, l'acte posa en valor el conjunt del sector agroalimentari, i ha subratllat que "la Llonganissa de Vic és un dels nostres emblemes: combina tradició, innovació, qualitat, seguretat alimentària i tot això es plasma en un producte únic".

Vic estrena La Mocadera

Reivindicar l'embotit artesà català, així com posar en valor la tradició xarcutera del territori, els oficis vinculats a la matança del porc i el patrimoni gastronòmic que ha fet de la Plana de Vic un territori de referència són els principals objectius de la nova fira que es desplegarà a la ciutat anualment el tercer cap de setmana de febrer.

Es tracta de La Mocadera i, la primera edició, tindrà lloc els dies 21 i 22 de febrer de 2026 amb epicentre a la plaça dels Màrtirs –o plaça dels Porcs, com es coneixia antigament-.

L'esdeveniment s'ha presentat aquest dijous amb un acte emmarcat en el Dijous Llarder de Vic, una celebració d'allò més nostrada a casa nostra. En definitiva, La Mocadera vol reivindicar l'embotit fet amb temps, coneixement i respecte pel territori, posant en valor la feina dels mestres artesans i la transmissió d'un saber que forma part de la identitat cultural del país.

