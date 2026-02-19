Vic celebra el tradicional Dijous Llarder amb protagonisme dels productes de proximitat

El temporal de vent que va assetjar Catalunya la setmana passada va obligar a suspendre el Dijous Llarder de Vic, un esdeveniment que s'ha convertit en referent al país i que uneix gastronomia i cultura.
Si bé aquest dijous 19 de febrer l'ombra de l'arribada d'una nova ventada tornava a planejar sobre la cita, finalment Osona se'n salva i la tradicional celebració es desplegarà amb normalitat.
Des d'ahir al vespre, les brases ja cremen al centre del sorral i els porcs, fa hores que es rosteixen a foc lent. La paciència i la delicadesa són les claus de l'oferta gastronòmica del Dijous Llarder de Vic, on els grans protagonistes de la jornada són els productes de proximitat.
Enguany es rostiran més porcs -tots de raça Duroc i criats a Osona-: l'any passat en van ser quatre, mentre que aquest 2026 en seran sis. La previsió d'Osona Cuina -col·lectiu que organitza la celebració amb el suport de l'Ajuntament de Vic- és vendre uns 8.000 entrepans, una xifra superior a la passada edició -en van ser uns 6.500-.
Xifres que podrien complir-se veient les primeres cues del dia per aconseguir un entrepà per a esmorzar, de deliciosa botifarra, cansalada, truita amb bacallà, botifarra negre de Fussimanya o botifarra d'ou de Can Codina de Taradell, una oferta gastronòmica que s'oferirà també per dinar i sopar –afegint-hi l'entrepà de rostit i el de canelons-, mentre que de postres el col·lectiu Taula Dolça prepararà un xuixo a la brasa farcit de xocolata.
El dia acompanya, i molt. El sol il·lumina la ciutat, tothom té ganes de vitamina D i de voltar una estona, que l'hivern a la Plana de Vic és llarg i dur, i aquest 2026 està deixant empremta.
El Dijous Llarder a la plaça Major no només és sinònim de bona teca, sinó també d'una àmplia programació de propostes culturals, divulgatives i gastronòmiques pensades per a tots els públics. De bon matí ja ha arrencat el tradicional Concurs de Truites –el jurat ha acordat concedir un doble premi per a la millor elaboració-. El gran atractiu, però, és veure l'espectacle de les bases i com es rosteixen, a poc a poc, els porcs.
La tradicional foto de família dels cuiners, alumnes de l'Escola d'Hostaleria d'Osona i tothom que fa possible l'esdeveniment ha precedit la despenjada dels porcs, un dels moments més esperats del matí. A mesura que s'acosti l'hora de dinar, les llargues cues aniran creixent, però la recompensa és deliciosa i molt nostrada.
Un altre dels aspectes a destacar del Dijous Llarder de Vic és que s'ha convertit en referent del país. Són moltes les persones que es desplacen aquest dia fins a la capital d'Osona per gaudir d'una jornada gastronòmica farcida de tradició i cultura. I més aquest any, que els assistents podran fer un tastet de la nova fira que estrena l'Ajuntament de Vic: la primera edició de La Mocadera serà aquest cap de setmana, amb epicentre a la plaça dels Màrtirs –o plaça dels Porcs, com s'anomenava antigament- i reivindicarà l'embotit artesà català, la tradició xarcutera del territori i els oficis vinculats a la matança del porc.
La celebració s'allargarà fins als volts de les deu de la nit, amb tallers, xerrades divulgatives, música en directe i, per descomptat, bon rotllo i bona teca! Com diu la dita, "El Dijous Llarder, botifarra menjaré", doncs això, cap a plaça falta gent!