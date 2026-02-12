Poques afectacions a Osona i el Lluçanès a causa del vent

A les 15:34 hores d'aquest dijous, el Govern ha enviat un nou missatge ES-Alert per informar a la ciutadania que s'aixequen les restriccions de mobilitat decretades en el marc del fort temporal de vent que afecta tot Catalunya.
Si bé a casa nostra no hi ha hagut grans afectacions per la ventada, la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, ha detallat les diverses operacions que han fet els cossos d'emergència al territori.
Entre els incidents hi ha hagut alguns arbres caiguts -per exemple, a Viladrau- o la caiguda de pals de cablejat d'enllumenat, que han provocat talls puntals en el servei d'electricitat i telefonia en alguns municipis.
En el cas d'Osona, des de la Delegació del Govern a la Catalunya Central destaquen el cas de la residència de Sant Hipòlit de Voltregà, on s'han quedat sense llum durant una estona, o que el CAP de Santa Eulàlia de Riuprimer ha passat la jornada sense metge.
"Manresa i Vic són les ciutats amb més afectació, mentre que a nivell de comarca són Osona, el Bages i l'Anoia", detalla la delegada, afegint que "de manera preventiva, és difícil determinar a on hi haurà les ratxes de vent més fortes".