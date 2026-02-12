El Pullassu, pendent del vent

Aquest dijous al vespre arrenquen els actes més multitudinaris del Carnaval de Terra Endins de Torelló. La rauxa i la disbauxa arribaran a la capital de la Vall del Ges amb la 28a edició del Pullassu, la festa eròtica-satírica que esdevé un dels moments àlgids de la celebració.
Ara bé: el dur temporal de vent que afecta aquest dijous tot Catalunya fa que l'esdeveniment pugui patir alguna petita modificació. De moment, el que sabem és que les entitats organitzadores del Pullassu i emergències estan valorant totes les opcions per garantir la seguretat durant l'acte.
Al mateix temps, la convocatòria seria efectiva a les 20:00 hores directament a la plaça de la Vila, on a les 21:00 hores el Rei Carnestoltes prendrà la paraula per proclamar el pregó i donar pas a la cercavila. Si no hi ha res de nou, els avisos pel vent estran actius fins a les 20:00 hores i, per tant, el Pullassu es podria celebrar igualment per a inaugurar oficialment el Carnaval de Terra Endins de Torelló 2026.
Un Carnaval de Torelló amb xifres prepandèmia
La rua del Carnaval de Terra Endins de Torelló serà el pròxim dissabte 14 de febrer i, aquest 2026, en destaca l'augment de participació respecte dels darrers anys. En concret, hi haurà un total de 26 carrosses i més de 4.900 participants, unes xifres semblants a les de la prepandèmia de la Covid.
El 9 de febrer ja va ser el torn de la Barrila, el Carnestoltes dels centres escolars –enguany amb la participació dels pobles veïns de Sant Pere i Sant Vicenç-. La disbauxa continua aquest dijous –si el vent ho permet- amb el Pullassu, mentre que el divendres 13 de febrer serà el moment de les Senyoretes i Homenots. La multitudinària rua serà dissabte 14 i el tradicional Enterrament de la Sardina tindrà lloc el 18 de febrer.