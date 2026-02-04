Més carrosses i uns 4.900 participants: el Carnaval de Torelló recupera les xifres prepandèmia

El Carnaval de Terra Endins de Torelló, uns dels més multitudinaris del país, ja escalfa motors per a la 48a edició, que es farà del 12 al 18 de febrer.
Enguany destaca l'augment de participació de la rua respecte dels últims anys amb un total de 26 carrosses i més de 4.900 participants. "Tornem a tenir un Carnaval com el de fa 10 anys", afirma el regidor de Cultura del municipi, Marc Tienda.
Una de les novetats d'aquest 2026 és la consolidació de la Barrila, el Carnestoltes dels centres escolars, que enguany serà el 9 de febrer i comptarà per primer cop amb la participació dels pobles veïns de Sant Pere de Torelló i Sant Vicenç de Torelló. Un altre dels plats forts serà el Pullasso, la rua eròtica i satírica que se celebrarà el 12 de febrer.
El Carnaval de Terra Endins és un esdeveniment que amb els anys ha anat creixent, incloent-hi actes per a tots els públics i amb la participació de tot el poble. Durant una setmana, el municipi s'omple de festa i acull milers de visitants. Aquest any s'arriba a la 48a edició amb algunes novetats.
L'alta participació és un dels elements distintius. El regidor de Cultura, Marc Tienda, explica a l'ACN que la covid va fer "retrocedir" una mica el nivell de participació, però que aquest 2026 es consolida l'augment dels últims anys, podent recuperar el nivell de fa cinc o deu anys. "Tornem a tenir una rua amb moltes carrosses, fins a 26", afirma, sense voler avançar cap de les temàtiques amb què s'inspiren per preservar la sorpresa.
Entre els canvis hi ha la celebració del Carnaval Infantil que, en comptes de fer-se el diumenge després de la rua, es farà el 9 de febrer. Amb el nom de La Barrila, la festa tornarà a tenir els nens com a protagonistes i enguany també convida als pobles veïns de Sant Vicenç i Sant Pere.
La festa començarà amb una rua que avançarà pel passatge Manel Colomer fins al darrere de la Zona Esportiva. Allí, apareixerà la Reina Carnestoltes XLVII, que farà un discurs a la canalla i, tots junts, ballaran la dansa que salvarà la Reina de tots els avorrits que li volen mal. Finalment, les escoles avançaran fins a la plaça de la Vila on s'acabarà la festa.
El Pullasso, per Dijous Llarder
Com cada any, un dels moments àlgids és el Pullasso, la festa eròtica-satírica, que se celebra coincidint amb Dijous Llarder, el 12 de febrer. Els carrers s'ompliran de "sequaços" que, formant columnes amb diferents imatgeries culturals, rebran el Rei Carnestoltes i plegats celebraran el ritual del Gran Pullassu. Enguany el color del mocador és el verd.
Segons el regidor de Cultura, l'objectiu de les tres entitats organitzadores i l'Ajuntament és "anar millorant la festa, que és molt viva". Per això, i preveient una gran afluència de visitants, es reforçaran les campanyes de civisme en tres àmbits: "El no a les agressions, cuidar la festa i la implicació de tots".
Altres actes destacats són les Senyoretes i Homenots, que es farà el 13 de febrer; la Rua de Carnaval, el 14 de febrer, i el final de la celebració amb el tradicional Enterrament de la Sardina, que tindrà lloc el 18 de febrer.