22 de febrer de 2026

Les millors imatges de l'estrena de La Mocadera, la nova fira de Vic dedicada a l'embotit artesà català

Publicat el 22 de febrer de 2026 a les 12:51

Aquest cap de setmana, Vic s'ha convertit en l'epicentre de l'embotit artesà català amb la nova fira impulsada per l'Ajuntament. Es tracta de La Mocadera, un esdeveniment que se celebrarà anualment el tercer cap de setmana de febrer per posar en valor la tradició xarcutera, els oficis vinculats a la matança del porc i el llegat gastronòmic que han fet de la plana de Vic un referent a Catalunya.

La primera edició ha tingut bona acollida i, a més del mercat de productes de proximitat, també s'hi han desplegat activitats culturals i divulgatives per a tots els públics.

A continuació, una galeria d'imatges de La Mocadera de Vic 2026:

 

  • Vic celebra la primera edició de La Mocadera, la fira de l`embotit català artesà.

 

Oriol Clavera
  • Vic celebra la primera edició de La Mocadera, la fira de l'embotit català artesà. -

