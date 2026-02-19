Bona teca i molt d'ambient: les millors imatges del Dijous Llarder a la plaça Major de Vic

Avui sí: el Dijous Llarder a la plaça Major de Vic és una realitat. Si bé s'havia de celebrar la setmana passada, el temporal de vent que va assetjar tot el país va fer que la celebració quedés suspesa fins a nou avís.
Finalment, la tradicional cita es desplega aquest dijous 19 de febrer, en el marc d'una jornada gastronòmica i cultural que s'ha convertit en referent del territori.
Aquest 2026 es rostiran més porcs -sis en total-, tots de raça Duroc i criats a Osona. De fet, un dels grans incentius de la celebració és que els productes de proximitat en són els protagonistes.
Bona teca, activitats per a tots els públics i molt bon rotllo amaneixen una jornada que s'allargarà fins al vespre, oferint també dinar i sopar. A continuació, les millors imatges del Dijous Llarder de Vic 2026: