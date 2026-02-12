Osona s'atura pel vent: sense Dijous Llarder a Vic i amb el Carnaval de Torelló a punt d'arrencar

Sense classes a les escoles, instituïts i universitats, ni activitats esportives i sanitàries no urgents, mercats setmanals a l'aire lliure suspesos o la cancel·lació de la tradicional celebració del Dijous Llarder a la plaça Major de Vic. Aquestes són algunes de les mesures de prevenció adoptades des de la Generalitat, però també des dels ajuntaments d'Osona i el Lluçanès, davant del dur temporal de vent al qual s'enfronta tota Catalunya aquest dijous, on es podrien superar les ratxes de vent de 100 km/h a bona part del país.
Al mateix temps, les autoritats fan una crida a la ciutadania a evitar desplaçaments i a promoure el teletreball durant tota la jornada. L'episodi de vent serà generalitzat i de perill alt, especialment a la Catalunya Central, el Pirineu o l'àrea metropolitana de Barcelona.
En concret, en el cas d'Osona i el Lluçanès el perill és molt alt. Segons el Meteocat, la ratxa de vent màxima registrada fins ara, per exemple, a Vic, és de 57 km/h; a Muntanyola han arribat als 99,4 km/h; a Cantonigròs, 61 km/h; Viladrau, 94 km/h; o a Perafita, amb ratxa màxima de 45 km/h.
Vic es queda sense el multitudinari Dijous Llarder
L'episodi de vent que assetja Catalunya també ha obligat a suspendre una de les celebracions més esperades a Vic: el multitudinari Dijous Llarder a la plaça Major. La festa s'ajorna fins a nova data, tal com han anunciat els organitzadors de l'esdeveniment.
La notícia arribava aquest dimecres a la tarda, quan ja estaven muntant les carpes i el mobiliari que normalment s'instal·la a la plaça per a la celebració i les brases on rostir els porcs.
I els actes del Carnaval de Torelló?
Aquest dijous arrenquen els actes més multitudinaris del Carnaval de Terra Endins de Torelló. Avui serà el torn del Pullassu, encara que la celebració penja d'un fil.
Si bé de moment es mantenen els actes, aquests es podrien endarrerir-se unes hores per prevenció. Amb tot, el Pullassu quedaria fora de les restriccions -finalitzen a les 20:00 hores-, ja que començaria a les 21:00 hores.