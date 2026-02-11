Catalunya s'atura per reduir l'impacte d'una ventada extrema

El president Salvador Illa, els dies posteriors a la dana del País Valencià, va transmetre als responsables de la prevenció i la gestió d'emergències que Catalunya havia d'evitar tant sí com no morts en episodis d'inundacions. El Govern va ser contundent -més en el relat que en les mesures que finalment es van acabar aplicant- i Protecció Civil va normalitzar l'ús dels missatges ES-alert.
Des d'aleshores, la majoria d'episodis de pluja -també per incendis, neu o mala mar- han acabat amb alertes al mòbil. Tanmateix, aquest dimecres ha estat la primera vegada que succeeix en un temporal de vent. De fet, la situació és força excepcional: el Meteocat no havia emès mai un avís 6/6 per vent. I, en l'escenari posterior a la dana del 2024, una situació com aquesta acaba amb el país paralitzat... però amb l'objectiu de mantenir Rodalies en funcionament.
Una suspensió general l'endemà d'una vaga
Aquest dimecres al migdia, poc abans de dos quarts de dues, la consellera Núria Parlon ha anunciat la suspensió de totes les classes, des de les llars d'infants a les universitats. Una mesura que ha arribat mentre les manifestacions de la vaga educativa encara no havien acabat i que ha contraprogramat l'èxit de les mobilitzacions de mestres i professors.
Més enllà de l'hora de l'anunci, ha causat certa sorpresa que la suspensió hagi estat general -de manera preventiva no havia passat mai per un temporal-. Hi ha una vintena de comarques -entre les quals tota la regió metropolitana i la Catalunya Central- amb avís vermell, però la resta del país té alerta taronja o groga.
Imma Solé, subdirectora general de Protecció Civil, ho ha justificat per la “mobilitat intercomarcal”. “Hi ha molts mestres que treballen en una zona, però que viuen en una altra”, ha assegurat a preguntes d'aquest mitjà. Però és cert que en zones com l'Empordà o les Terres de l'Ebre, la situació serà molt menys greu que episodis habituals, fet que ha indignat famílies o persones amb cites mèdiques anul·lades.
Ara bé, els mapes previstos per aquest dijous són realment excepcionals a zones poc habituades al vent, en el que pot ser el pitjor temporal des del 2014 o, fins i tot, des del 2009. Les ratxes en punts com el centre de Barcelona poden arribar als 110 km/h, en punts de l'interior es poden assolir els 140-150 i no es descarten alguns valors extrems que freguin els 160-170 en zones de muntanya. A més, a diferència de les inundacions, és molt més difícil determinar on hi ha més risc, ja que un arbre, mobiliari urbà o elements d'un balcó poden caure en qualsevol punt. La consellera Parlon, de fet, ha fet una crida a vigilar amb elements vulnerables com els murs o semàfors.
Mentre no hi haurà activitats a escoles, instituts, universitats o centres sanitaris -urgències a banda-, Rodalies intentarà funcionar. Malgrat la vulnerabilitat de la xarxa, la Generalitat, Adif i Renfe han acordat mantenir el servei -tant el ferroviari com l'alternatiu per carretera-, però amb encara més limitacions de velocitat. També FGC funcionarà amb "reduccions puntuals" mentre que tancaran les estacions de muntanya, els cremalleres i els funiculars.
Nova crida al teletreball
En un 2026 marcat pels temporals de pluja i neu, el caos de Rodalies i ara la ventada, ha esdevingut habitual la crida del Govern al teletreball. En aquest sentit, amb la recomanació de restringir la mobilitat entre la mitjanit i les vuit del vespre, els treballadors no essencials haurien d'evitar desplaçar-se.
El Departament de Treball ha recordat que l’article 37.3 g de l'Estatut del Treballador permet un permís de fins a quatre dies per “fenòmens meteorològics adversos”. Una situació que desagrada a les patronals. Per Pimec les hores no treballades s'haurien de recuperar mentre que Foment del Treball considera que el permís establert per la Dana no és aplicable en casos com els d'aquests dies.
De moment, aquestes són les mesures anunciades per aquest dijous
- Suspensió de tota l'activitat educativa: llars d'infants, escoles, instituts i universitats.
- Suspensió de les activitats esportives i extraescolars.
- Suspensió de l'activitat sanitària i sociosanitàries no urgents.
- Tancament dels espais naturals no urbans, jardins i parcs municipals així com les activitats que s'hi hagin organizat.
- Reducció de la mobilitat no essencial i priorització del teletreball.
- Tancament de museus, equipaments culturals i suspensió d'activitats festives -Dijous Llarder, Festa Major de Santa Eulàlia-.
- Funcionament de Rodalies i FGC amb velocitat reduïda. Tancament del Bicing.
Les comarques més afectades
Per primera vegada d'ençà que funciona l'actual sistema d'avisos del Meteocat, la meitat de Catalunya té un avís vermell per vent. En aquest sentit, les zones amb afectació més elevada seran la regió metropolitana de Barcelona, bona part del Pirineu, la Catalunya Central i l'interior de les comarques gironines.
🔴 Perill molt alt 6/6 (vermell)
- Regió metropolitana, Catalunya Central i Pirineu: Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Cerdanya, Berguedà, Ripollès, Garrotxa, Lluçanès, Segarra, Osona, Bages, Moianès, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Alt Penedès, Garraf i Barcelonès.
🟠 Perill alt 4/6 (taronja)
- Ponent, Camp de Tarragona i comarques gironines: Val d'Aran, Pallars Jussà, Alt Urgell, Solsonès, Noguera, Segrià, Pla d'Urgell, Urgell, Garrigues, Priorat, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès, Terra Alta, Ribera d'Ebre, Baix Penedès, Selva, Gironès, Pla de l'Estany i Alt Empordà.
🟡 Perill moderat 2/6 (groc)
- Empordà i Ebre: Baix Empordà, Montsià i Baix Ebre.
Nou episodi de vent a la vista
Malgrat que aquest episodi de vent remetrà dijous a la tarda-vespre, el Meteocat adverteix que se'n produirà un segon de cara a dissabte. En aquest cas, segons explica Santi Segalà, responsable de Predicció del Servei Meteorològic, serà de component nord i el seu impacte se centrarà en el Pirineu. Una situació que anirà acompanya d'una nevada important, que en punts de l'Alt Pirineu pot superar els 20 centímetres a l'Alt Pirineu.