El Govern recomana fer teletreball pel caos de Rodalies

El Govern ha recomanat fer teletreball i minimitzar els desplaçaments innecessaris davant d’un nou matí de caos a Rodalies, en el qual s’ha suspès el servei dues vegades per una incidència al Centre de Trànsit Centralitzat d'Adif, a l’estació de França. La recomanació s’estén a tots als treballadors i no només als empleats públics.
En un missatge les xarxes, la Generalitat també ha anunciat que estan reforçant el servei de busos interurbans per facilitar la mobilitat, mentre que el Departament d’Empresa i Treball ha reiterat que davant la situació a Rodalies es recomana fer feina a distància “sempre que sigui possible” i l’ús de mitjans alternatius mentre no es recupera la circulació.
L'activació del decret de teletreball i el reforç de les línies d'autobús interurbà s'han efectuat després d'una nova reunió de seguiment davant les incidències que registra la xarxa de Rodalies, que deixen els usuaris desconcertats. A més, el Govern informa que manté està en contacte permanent amb els agents econòmics i socials del país per compartir i actualitzar la situació de la xarxa ferroviària i les conseqüències que se’n deriven. Per això, se celebrarà una nova reunió amb tots ells per analitzar la situació.
Desesperació dels usuaris l'enèsim dia de caos: «No veig solucions»
Aquest diumenge a la tarda, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, va anunciar que –ara sí– aquest dilluns es reprendria el servei de Rodalies parcialment. Acompanyat de Sílvia Paneque, consellera de Territori, Santano va assegurar que els maquinistes vindrien a treballar. Quan avui entres a l'estació de plaça Catalunya, sembla que és així, hi ha trens circulant per les vies. En realitat, però, les estacions tenen poc moviment perquè no són molts els usuaris que s'han atrevit a agafar un tren. I els pocs que s'han arriscat a intentar-ho ho veuen cru: "Veig molts problemes, però poques solucions", lamenta Teresa.