Desesperació dels usuaris de Rodalies l'enèsim dia de caos: «No veig solucions»

Pujar a un tren aquest dilluns és gratuït a tot Catalunya i tothom qui vol hi pot entrar; les barreres d'accés estan obertes. La realitat, però, és una altra: les estacions tenen poc moviment perquè no són molts els usuaris que s'han atrevit a agafar un tren. Ja fa sis dies que la crisi ferroviària va esclatar a Catalunya. El passat dimecres va ser el primer dia que els trens no van circular per les vies al país i, des de llavors, encara no ho han fet cap jornada amb plena normalitat; tot després que un comboi descarrilés a Gelida i provoqués la mort d'un maquinista en pràctiques dimarts a la nit. Fins i tot aquest matí, quan teòricament s'havia de reprendre el servei de manera parcial, una incidència a l'estació de França ha obligat a suspendre durant una estona la circulació de tots els trens. Els pocs que s'han arriscat a intentar-ho ho veuen cru: "Veig molts problemes, però poques solucions", lamenta Teresa.
Aquest diumenge a la tarda, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, va anunciar que –ara sí– aquest dilluns es reprendria el servei de Rodalies parcialment. Acompanyat de Sílvia Paneque, consellera de Territori, Santano va assegurar que els maquinistes vindrien a treballar. Quan avui entres a l'estació de plaça Catalunya, sembla que és així, hi ha trens circulant per les vies. Són les 8.15 hores i l'Aina espera L'R4 per anar a treballar: "En teoria, ha de passar a i mitja, si és que passa...", apunta en declaracions a Nació. L'Aina és una de les 400.000 persones que diàriament necessiten agafar un tren per arribar a la feina, i és una de les afectades que la setmana passada va haver d'utilitzar el cotxe de sa mare per fer el trajecte. Per sort, a la feina té flexibilitat horària i pot treballar des de casa sempre que ho necessita.
Per la seva banda, la Sonia no fa servir habitualment el servei ferroviari català, però aquest dilluns ha vingut a fer un curs a Blanes i ha decidit provar sort. "Estava informada de la situació i ahir vaig venir a preguntar si els trens funcionarien", explica. La resposta que va obtenir per part dels informadors de Renfe va ser: "Probablement sí, però no és segur". Així, aquest matí ha vingut fins a plaça Catalunya, on els treballadors li han dit que el comboi que espera ha de passar a les 8.40 hores i que, sinó, pot agafar un metro i després un bus: "A veure si arribo".
A l'estació de passeig de Gràcia la situació és similar. La gent sap on va i sap a què s'afronta, fet perquè l'afluència de persones a les vies és més baixa que habitualment. La Teresa ha vingut a les 8 del matí per agafar l'R11 fins a Girona, que havia de passar a les 8.20 hores, però s'ha acabat endarrerint una hora. En preguntar-li si estava assabentada que hi ha hagut una incidència al centre de control d'Adif a primera hora, la Teresa bufa i diu que no, que no ho sabia. De fet, les pantalles en cap moment han informat de la situació, més enllà d'anunciar les incidències comunes a les diferents línies. "Està tot molt mal organitzat", assegura, "no veig solucions".
L'Èrica també és una usuària que es mou amb tren per anar fins a la feina. "Ahir vaig sentir que els trens funcionarien i he vingut a provar-ho, però em feia por", confessa. El tren que espera també circula amb retard –com la majoria–, però sembla que falta poc perquè passi. "És una merda aquesta situació", conclou la jove.
El Govern recomana fer teletreball
El Govern ha recomanat fer teletreball i minimitzar els desplaçaments innecessaris davant del nou matí de caos a Rodalies, en el qual s’ha suspès el servei dues vegades per una incidència al Centre de Trànsit Centralitzat d'Adif, a l’estació de França. En un missatge les xarxes, la Generalitat també ha anunciat que estan reforçant el servei de busos interurbans per facilitar la mobilitat, mentre que el Departament d’Empresa i Treball ha reiterat que davant la situació es recomana fer feina a distància “sempre que sigui possible” i l’ús de mitjans alternatius mentre no es recupera la circulació.