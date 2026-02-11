Rodalies no se suspèn per la ventada, però augmentarà les limitacions de velocitat

Rodalies, en principi, funcionarà aquest dijous. Malgrat el temporal de vent que afectarà Catalunya aquest dijous, la Generalitat així com Renfe i Adif han decidit mantenir el servei ferroviari, però amb limitacions de velocitat encara majors que els darrers dies.
Per altra banda, segons ha anunciat la consellera Núria Parlon, també es mantindran els serveis alternatius d'autobusos en aquells trams que continuen tallats com l'R3, R7 i l'R8.
La titular d'Interior ha assegurat que abans del servei es realitzaran marxes blanques -trens que circulen sense viatgers- per assegurar que no hi ha arbres o altres elements a la via. A més, considera que el fet de circular amb una velocitat reduïda permetrà evitar incidents greus. La decisió arriba malgrat que una vintena de comarques tenen avís vermell i tot apunta que no serà un dia fàcil a la xarxa ferroviària.
Ferrocarrils de la Generalitat, per la seva banda, ha anunciat que es "produiran reduccions puntuals de la velocitat que tindran afectació en el servei habitual dels trens". En canvi, les estacions de muntanya, cremalleres i ferrocarrils quedaran tancades. Segons Parlon, port i aeroport tenen els seus plans per decidir si poden mantenir o no l'activitat.
Moment crític per la mobilitat
El temporal de vent arriba en un moment crític per a la mobilitat catalana, ja que se suma a tres setmanes de talls i incidències derivades del tràgic accident de Gelida el passat 20 de gener. Aquell sinistre, en què un tren de la línia R4 va col·lidir contra un mur de contenció que havia caigut sobre la via, va provocar la mort d'un maquinista en pràctiques i ha provocat des d'aleshores que diversos trams es mantinguin sense servei. El Govern va assegurar ahir que es restablirien tots a inicis de la setmana vinent.
Setmana de vaga
La situació s'ha vist encara més agreujada per la vaga de maquinistes i personal ferroviari convocada pels sindicats durant aquesta mateixa setmana, entre el 9 i l'11 de febrer.
Tot i que els sindicats majoritaris van arribar a un acord per desconvocar les aturades dilluns a la tarda, els sindicats minoritaris han mantingut les protestes, provocant cancel·lacions i retards que s'han encadenat amb la suspensió total pel vent. Els treballadors reclamen precisament més inversió en infraestructures i millores en la seguretat després dels darrers accidents mortals.
Cal recordar que el servei de Rodalies continuarà sent gratuït per als usuaris fins que Renfe i Adif no puguin garantir un servei fiable de manera “sostinguda en el temps”.