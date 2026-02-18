La borrasca Pedro ja és aquí: com afectarà Catalunya?

De la dana Alice a la borrasca Pedro. Nova depressió d’alt impacte a la vista -i no estem parlant de les perspectives electorals del president del govern espanyol- que afectarà indirectament Catalunya. Un front impulsat per aquest sistema depressionari portarà ja aquest dimecres els primers ruixats -especialment a l’Alt Pirineu-, però es farà notar amb una nova ventada que ha obligat el Meteocat a activar avisos taronges i grocs en una vintena de comarques.
Mestralada al Camp de Tarragona
Malgrat que aquest dijous el vent es farà nota a bona part de Catalunya, la principal afectació se situarà al Camp de Tarragona. Allà, el vent de mestral pot superar fàcilment els 100 km/h. També ho fer a les comarques del Pirineu, tot i que sobretot a les cotes més altes.
Ventarà a Barcelona i a la resta de la regió metropolitana? Sí, però en cap cas com el dijous de la setmana passada. L’avís del Meteocat és groc i les ratxes màximes difícilment passaran dels 70-80 km/h. Ara bé, igualment cal extremar la precaució, ja que l’efecte d’aquest episodi se sumarà als anteriors en un sòl saturat per les pluges dels dos darrers mesos.
Una zona poc habituada als forts vents és la del Penedès. En aquest sentit, sí que hi ha avís taronja del Servei Meteorològic tant per l’Alt com el Baix Penedès i també l’Anoia.
⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per vent ⚠— Meteocat (@meteocat) February 18, 2026
📆 De dc. 19 h a dv. 7 h
💨 Possibilitat de ratxa màxima: > 20 m/s
🟠 Grau de perill màxim: 4/6
⏲️ Hora local = TU+1 pic.twitter.com/noBwulvk02
On pot ploure i nevar?
La borrasca Pedro impactarà de ple a l’estat francès mentre que la península Ibèrica en quedarà força més el marge. A banda del vent, a Catalunya s’esperen ruixats dispersos sobretot al vessant sud de l’Alt Pirineu, tot i que també pot ploure feblement en altres punts del terç oest i de la serralada.
La cota de neu començarà disparada -1.900 metres-, però anirà baixant fins als 1.600 (i 1.200 al vessant nord). És en aquesta darrera zona on els gruixos poden ser notables: fins a 40 centímetres de neu nova per sobre dels 2.000 metres.
Setzena borrasca amb nom
D’Alice a Clàudia i d’Ingrid a Marta: aquesta temporada ja s’acumulen un total de setze borrasques amb nom. L’abecedari de depressions encara li resta Samuel, Therese, Victor i Wilma -hi ha lletres com la X o la Z que no en formen part- i, si s’acaba esgotant, serà el torn d’una llista de reserva.
|Lletra
|Nom borrasca
|Data
|A
|Alice
|7 octubre 2025
|B
|Benjamin
|22 octubre 2025
|C
|Claudia
|10 novembre 2025
|D
|Davide
|5 desembre 2025
|E
|Emilia
|11 desembre 2025
|F
|Francis
|29 desembre 2025
|G
|Goretti
|6 gener 2026
|H
|Harry
|16 gener 2026
|I
|Ingrid
|20 gener 2026
|J
|Joseph
|25 gener 2026
|K
|Kristin
|27 gener 2026
|L
|Leonardo
|2 febrer 2026
|M
|Marta
|5 febrer 2026
|N
|Nils
|10 febrer 2026
|O
|Oriana
|11 febrer 2026
|P
|Pedro
|17 febrer 2026
|R
|Regina
|-
|S
|Samuel
|-
|T
|Therese
|-
|V
|Victor
|-
|W
|Wilma
|-
De fet, des de l’any 2020 es va canviar el procediment. Abans, quan s’acabava l’abecedari era el torn de les lletres gregues -alfa, beta, gamma…-. De moment, no se sap com es batejaran si cal tornar a començar.
Cal recordar que les borrasques d’impacte que afecten la península Ibèrica reben nom per part d’un “consorci” de serveis meteorològics: l’Aemet espanyola, però també els organismes de França, Portugal, Bèlgica i Luxemburg.