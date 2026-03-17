D'Osona a la Xina: així és la gira de Lluc Crusellas pel país asiàtic

El mestre xocolater Lluc Crusellas és aquests dies de gira a la Xina, on impartirà diverses formacions professionals en tres de les principals ciutats del país asiàtic: Guangzhou, Shanghai i Nanjing.
Durant les sessions, el World Chocolate Master 2022 comparteix amb professionals i estudiants del sector algunes de les tècniques i elaboracions que defineixen el seu estil, una pastisseria basada en la precisió tècnica, el respecte pel producte i una mirada creativa sobre l'artesania.
Crusellas és a la Xina des del fa uns dies. La primera formació la va impartir el passat 13 de març a Guangzhou oferint una demostració professional de pastisseria centrada en diverses elaboracions de temporada.
Els dies 16 i 17 de març la gira ha continuat a Shanghai amb una classe magistral i una sessió pràctica dedicada a la bomboneria i a les decoracions de xocolata.
Finalment, el 20 de març anirà a Nanjing, on Crusellas tornarà a oferir una demostració professional de pastisseria combinant tècnica, estètica i equilibri de sabors.
El mateix Lluc Crusellas, a través de les xarxes socials, està compartint moments del seu viatge per la Xina, on està quedant meravellat, per exemple, de les aules de les escoles de pastisseria del gran asiàtic, així com de la gran quantitat d'estudiants de pastisseria.
L'interès d'Àsia per la pastisseria europea
En els darrers anys, el mercat asiàtic ha mostrat interès per a la pastisseria europea d'autor, com la de Lluc Crusellas, especialment per les tècniques artesanes i l'equilibri entre tradició i innovació.
El reconeixement internacional de la trajectòria de Lluc Crusellas és clara i, en els darrers anys, el mestre xocolater s'ha consolidat com una de les figures destacades de la nova generació de pastissers europeus.