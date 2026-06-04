Vic aprova un pla d'usos comercials per preservar el comerç de qualitat i proximitat

El ple de l'Ajuntament de Vic corresponent al mes de juny ha aprovat provisionalment el Pla d'Usos Comercials i d'Activitats, una eina per regular les plantes baixes comercials de la ciutat amb l'objectiu de preservar el comerç de qualitat i de proximitat.
Entre altres, el document estableix les bases per a limitar l'obertura de certs negocis en determinades zones, com per exemple, els centres de manicura, els establiments de compravenda d'or o les botigues de fundes per a mòbils, tots ells "comerços amb poc valor afegit i que aporten poc al paisatge comercial de Vic, basat sobretot en comerç de proximitat", apunta Bet Piella, regidora de Comerç, Fires i Mercats i Activitats.
El Pla d'Usos Comercials i d'Activitats de Vic va entrar en funcionament el passat mes de febrer, quan el mateix consistori en va fer l'aprovació inicial mitjançant un decret que ha permès la seva implementació durant aquests mesos. Gràcies a això, per exemple, el consistori ha pogut frenar la instal·lació de màquines expenedores de pizzes al carrer Verdaguer i, en canvi, aviat s'hi obrirà un forn de pa ecològic. "Les ciutats s'han d'anar adaptant als nous models de consum i, a Vic, apostem per fer-ho amb mesura i posant per davant la qualitat dels establiments, dels serveis i dels productes", insisteix Piella.
Per a poder posar en funcionament el pla, s'ha dividit la ciutat en diferents zones on poden ubicar-se -o no- determinades activitats econòmiques. Per exemple, al centre històric "és on volem que hi hagi comerços amb aparador per garantir la passejada comercial", detalla la regidora.
Una altra delimitació és la zona final de la rambla del Passeig -des de la tarima de fusta fins a la plaça del Carbó-, l'Eixample Morató o la Rambla Hospital: en aquests trams, a més d'establiments comercials, també poden establir-se serveis.
Un espai que l'Ajuntament vol "protegir especialment" és el carrer de la Riera -Punt d'Interès Artesanal- i adjacents, i només podrà haver-hi activitats amb carnet d'artesà.
Finalment, el consistori aposta per delimitar les activitats comercials a les places -plaça Major, plaça dels Màrtirs, la plaça del Pes o la plaça de l'Estació- i s'introdueix una regulació específica pel que fa a la restauració. En aquesta línia, l'Ajuntament ha volgut evitar que totes les plantes baixes de les places "quedin plenes de bars i restaurants", un fet que "fa pujar els lloguers dels establiments i, per efecte cadena, dels pisos de sobre", explica Bet Piella, tot afegint que volen "evitar l'especulació": "No volem que les places de Vic perdin la seva identitat ni que vinguin grans cadenes a ocupar tots els baixos".
Durant el període d'exposició pública del Pla, l'Ajuntament ha rebut tres al·legacions, una de les quals s'ha acceptat "perquè millora la proposta" i les restants s'han desestimat per criteris tècnics. "Tindrem una bona eina per a regular els locals i continuar sent referents comercials", conclou Piella.
"Una passa en la bona direcció"
Des de la CUP consideren que ordenar determinades activitats econòmiques i comercials és "una passa en la bona direcció" i comparteixen la voluntat de disposar d'eines "que contribueixin a un desenvolupament urbà més equilibrat".
Des del PSC també celebren disposar del document, "una eina necessària per ordenar els usos de la ciutat, protegir els barris residencials i donar seguretat jurídica a ciutadans i comerciants", diuen.
Al seu torn, des de SOMI creuen que, amb l'aprovació, l'Ajuntament "fa un pas molt important per delimitar l'obertura de certs negocis per preservar la qualitat del comerç a la ciutat", mentre que els comuns estan "satisfets" amb la nova eina: "El capitalisme fa que les ciutats perdin el seu caràcter i quotidianitat i el model comercial de la ciutat s'ha de poder preservar podent fer les compres a les botigues de tota la vida".
Finalment, la regidora no adscrita Elisenda Carrera celebra l'aprovació de la nova eina per "protegir el model econòmic de la ciutat i donar resposta a la realitat, que canvia molt més ràpid que la normativa".