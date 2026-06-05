05 de juny de 2026

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Societat

Sense trens a l'R3 entre Vic i Torelló per les obres de millora del pont ferroviari sobre el riu Ges

El servei quedarà tallat del 10 al 21 de juny i Renfe establirà un pla alternatiu per carretera entre ambdós municipis

  • Imatge d'arxiu de l'estació de tren de Torelló. -

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Publicat el 05 de juny de 2026 a les 12:46
Actualitzat el 05 de juny de 2026 a les 12:55

Del 10 al 21 de juny no hi haurà servei de trens a l'R3 entre les estacions de Vic i Torelló. El motiu del tall a la circulació és que, durant aquests dies, s'executaran les obres de millora al pont ferroviària sobre el riu Ges, situat entre Manlleu i Torelló.

A tot plegat, Renfe ha anunciat que establirà un servei alternatiu per carretera per cobrir el trajecte afectat -entre les estacions de Vic, Manlleu i Torelló- amb l'objectiu de garantir la mobilitat dels viatgers.

D'aquesta manera, els autobusos realitzaran el trajecte entre les tres estacions. Segons informa l'operadora, els busos estaran coordinats amb els horaris habituals dels trens, així com del servei alternatiu entre Barcelona i la Garriga-Vic per les obres de desdoblament de l'R3 entre Parets del Vallès i la Garriga, i entre Ribes de Freser i Puigcerdà.

S'allarga el tall a l'R3 pel desdoblament de la línia

Aquesta setmana s'ha conegut que hi haurà nou retard en el tall de l'R3 de Rodalies: la caiguda d'un mur de la cimentera Lafarge, a l'estació de Montcada Bifurcació, ha provocat que no s'hagi pogut acabar la primera fase del tall de circulació per a les obres de desdoblament en els vuit mesos previstos. Fonts d'Adif no posen terminis en tenir acabat aquests treballs que, posteriorment, s'encavalcaran amb un nou tall de vuit mesos.

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