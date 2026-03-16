Mor un home mentre treballava en una empresa d'embotits de Sant Miquel de Balenyà

Un home de 34 anys ha mort aquest dilluns al matí mentre treballava en una empresa d'embotits situada a Sant Miquel de Balenyà, segons detallen fonts dels Mossos d'Esquadra, que estan investigant les causes de l'accident.

En concret, la policia catalana ha rebut l'alerta a les 6:32 hores d'aquest dilluns, quan diverses patrulles de Seguretat Ciutadana i d'investigació, s'han desplaçat al lloc dels fets, juntament amb el Sistema d'Emergències Mèdiques, que tot i la ràpida actuació no han pogut salvar la vida a la víctima, que ha quedat atrapada en manipular una màquina.

Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Vic i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.