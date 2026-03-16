16 de març de 2026

Mor un home mentre treballava en una empresa d'embotits de Sant Miquel de Balenyà

La víctima mortal ha quedat atrapada en manipular una màquina

  • Els Mossos d'Esquadra i el SEM s'han desplaçat fins al lloc de l'accident laboral, però no han pogut salvar la vida a la víctima mortal. -

Publicat el 16 de març de 2026 a les 12:35
Actualitzat el 16 de març de 2026 a les 14:42

Un home de 34 anys ha mort aquest dilluns al matí mentre treballava en una empresa d'embotits situada a Sant Miquel de Balenyà, segons detallen fonts dels Mossos d'Esquadra, que estan investigant les causes de l'accident.

En concret, la policia catalana ha rebut l'alerta a les 6:32 hores d'aquest dilluns, quan diverses patrulles de Seguretat Ciutadana i d'investigació, s'han desplaçat al lloc dels fets, juntament amb el Sistema d'Emergències Mèdiques, que tot i la ràpida actuació no han pogut salvar la vida a la víctima, que ha quedat atrapada en manipular una màquina.

Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Vic i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.

Et pot interessar