Bayés Esport s'incorpora al projecte Talent Esportiu d'Osona de la UVic-UCC

El Talent Esportiu d’Osona (TEO), un programa liderat pel Centre d’Estudis en Esports i Activitat Física (CEEAF) de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), ampliarà el seu abast amb l’arribada de Bayés Esport a partir del curs 2026-2027. Aquesta nova etapa afegeix el coneixement sanitari de Bayés Salut, conegut pel seu paper destacat en serveis mèdics tant a Vic com a la Catalunya Central. El projecte manté així el compromís amb el seguiment de cada esportista seleccionat, integrant l’experiència clínica del grup mèdic de referència.
L’aliança es formalitzarà mitjançant un conveni entre la UVic-UCC i Bayés Esport que estarà vigent durant diversos anys. Segons Javier Peña, director del CEEAF, aquesta unió "és d’un gran valor per al projecte perquè el posiciona al costat d’un dels agents de salut en l’esport més rellevants de la ciutat de Vic i de la Catalunya Central”.
Des de Bayés Salut, Oriol Vidal expressa la rellevància de la iniciativa pel conjunt comarcal: “Aquesta col·laboració ens permet apropar serveis medicoesportius d’alt nivell als esportistes dels principals clubs i entitats esportives de la comarca, alhora que reforça la prevenció com a element clau per a la seva salut i seguretat".
Aquesta incorporació permet expandir el programa TEO i consolida l’estructura sanitària del projecte, convertint-lo en una plataforma cooperativa entre institucions docents i professionals de la salut. La participació de Bayés Esport suma recursos mèdics i amplia les possibilitats d’atenció als esportistes joves de la comarca. El projecte busca establir una xarxa sòlida, capaç de donar cobertura global als participants en el seu desenvolupament.
Revisions mèdiques i assessorament integral
La unitat de medicina esportiva de Bayés Salut, amb acreditació de nivell 3 de la Generalitat, assumirà les revisions mèdiques dels 16 esportistes seleccionats. Aquestes proves comprenen un estudi cardiològic (electrocardiograma, prova d’esforç i ecografia), una espirometria per avaluar la funció respiratòria i una revisió funcional de l’aparell locomotor. L’objectiu d’aquestes exploracions és establir una fotografia clara de l’aptitud esportiva de cada jove.
El programa posa èmfasi en la prevenció i la promoció de conductes saludables. Els esportistes rebran pautes sobre alimentació, gestió emocional i preparació física adient per l’activitat d’alt rendiment. Aquesta estratègia transversal detecta factors de risc, ajuda a evitar lesions i potencia el rendiment, tot promovent una progressió segura dins l’esport.
Suport als joves esportistes d’Osona
TEO centra les seves accions en esportistes de la comarca d’Osona, facilitant orientació esportiva, nutricional i psicològica. Els joves seleccionats formen part de clubs i entitats de Vic, Gurb i Centelles: Unió Excursionista de Vic, Club Atlètic Vic, Vic Hoquei Club, Club Gimnàstic Vic, Trialesport, Club Tennis Vic, In Nae Taekwon-do, Pàdel Forum Centelles i Escola de ciclisme JUFRÉ VIC-ETB.
Aquesta presència d’entitats diverses reflecteix la voluntat d’abastar múltiples disciplines i perfils. Es vol afavorir igualtat d’oportunitats i l’accés generalitzat a serveis sanitaris de qualitat. El programa també inclou estudiants de la UVic vinculats a acadèmies d’arts marcials, clubs de patinatge i altres associacions esportives, ampliant així la cobertura a la universitat i la comarca.
Activitats formatives i tallers de nutrició i psicologia
Durant el curs, els esportistes han dut a terme dues sessions d’entrenament a la setmana al CEEAF. S’hi sumen processos de valoració funcional. El programa també ha ofert tallers de nutrició esportiva, a càrrec d’Arnau Baena (doctorand de la UVic-UCC), i càpsules formatives de psicologia esportiva amb Marcela Herrera (professora de la FETEP).
Aquestes activitats volen aportar coneixement pràctic sobre alimentació, recuperació, estratègies per l’estrès i motivació. Aquests elements resulten decisius per a la trajectòria esportiva i personal dels joves. Els tallers i sessions contribueixen a instaurar una cultura de salut global, on l’esport s’identifica com un instrument de creixement.
Conferències per a tècnics i professionals de l’esport
El projecte també ha organitzat dues conferències adreçades a tècnics i professionals. Pau Costa va obrir la primera sessió parlant sobre el creixement biològic d’esportistes joves en un club d’elit de futbol. Anna Gils va conduir la segona, on va compartir eines i recomanacions per a la nutrició de joves esportistes.
Aquestes trobades serveixen per posar al dia el coneixement dels entrenadors i responsables de clubs, difonent bones pràctiques, estratègies preventives i pautes de promoció de la salut. El contacte entre experts, tècnics i famílies reforça el paper del TEO com a espai d’actualització i innovació dins l’esport osonenc.