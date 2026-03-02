Guixers acondicionarà els carrers de Vilamantells

El nucli de Vilamantells, on es concentren les actuacions previstes, presenta greus deficiències pel que fa a la seguretat viària i l’accessibilitat urbana, especialment en els carrers del Pla de Bessies, Roca Foradada i dels Emprius, que actualment no disposen de voreres ni passos de vianants adequats.
Aquestes mancances, sumades a l'augment del pas de vehicles i a la presència creixent de visitants a la zona (tant en època hivernal com estival), generen situacions de risc que cal resoldre amb actuacions específiques. A més, l'emplaçament dels carrers es troba a tocar de la carretera LV-4241, una via amb elevada sinistralitat, especialment entre motoristes, segons les dades del Servei Català de Trànsit. La manca d'una ordenació adequada de l'espai públic, la convivència entre vehicles i vianants i l'absència d'elements de seguretat com la il·luminació o la senyalització vertical i horitzontal són factors que han motivat la redacció del present projecte.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Guixers ha considerat prioritària la redacció i execució d’un conjunt d’actuacions encaminades a millorar la mobilitat segura, l’accessibilitat i la pacificació del trànsit en aquest àmbit. Les actuacions han estat identificades com a necessàries tant per part dels serveis tècnics municipals com en el marc del conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit, i tenen com a objectiu garantir la seguretat de les persones, especialment enun entorn amb pendents, climatologia adversa en períodes d’hivern i gran afluència de vehicles.
Descripció de les actuacions
El projecte contempla un conjunt d’actuacions als carrers del Pla de Bessies, Roca Foradada i dels Emprius, situats al nucli de Vilamantells, amb l’objectiu de millorar la seguretat viària, garantir l’accessibilitat universal i dignificar l’espai públic d’aquest àmbit urbà.
Les principals actuacions es poden resumir de la següent manera:
• Carrer del Pla de Bessies
Es preveu la substitució integral de la xarxa d’enllumenat públic, retirant el cablejat aeri existent i instal·lant una nova canalització subterrània amb fanals de tecnologia LED, d’alta eficiència energètica. A més, s’hi durà a terme la senyalització horitzontal i vertical, per garantir la seguretat de la circulació tant de vianants com de vehicles.
També s’executaran les voreres a costat i costat, amb zones d’arbrat i es deixarà el vial a un nivell òptim per tal d’acabar amb plataforma única un cop es disposi de capital econòmic per reasfaltar els carrers, que no són objecte d’aquesta subvenció.
• Carrer Roca Foradada
S’hi executaran voreres accessibles a banda i banda del carrer, amb base de formigó i pavimentació amb llamborda de color palla, incorporant paviments podotàctils on sigui necessari i arbrat. També s’hi col·locaran vorades com a encintat del llambordí mentre no s’executi la partida d’afalt en una propera actuació. S’inclou també passos de vianants, la senyalització viària completa i la reposició de paviments després dels treballs previs de demolició i moviment de terres.
• Carrer dels Emprius
Les actuacions previstes són equivalents a les del carrer Roca Foradada, i del Pla de Bessies, amb la formació de noves voreres amb llambordí, que quedaran com a vial de plataforma única un cop es pugui realitzar la patida d’asfalt en una propera actuació.
S’implementarà senyalització vertical i horitzontal i la plantació d’arbrat. També s’hi inclouen treballs previs d’esbrossada, enderroc i moviment de terres.
Com es finançarà
Aquestes intervencions preveuen una inversió de 186.868 euros. El projecte comptarà amb una subvenció del Servei Català de Trànsit de 150.000 euros i una aportació municipal addicional de 25.000 euros de fons propis. La licitació de les obres es va aprovar en el darrer ple municipal i es preveu que els treballs comencin en unes setmanes.