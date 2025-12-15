Guixers aprova nous preus públics per la prestació als particulars de serveis, materials i béns de propietat municipal

En no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic que s’inicià amb la publicació al BOP, queda automàticament elevat a definitiu l'Acord plenari provisional de 27 d’octubre de 2025 sobre la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora del preu públic per la prestació als particulars de serveis, materials i béns de propietat municipal, lloguer de cadires, taules i local cultural així com els serveis efectuats amb el tractor, pala i desbrossadora municipal a demanda dels veïns
Tarifes i normativa de funcionament
- Lloguer local cultural: preu públic 150 euros. Fiança 150 euros
- Lloguer local cultural + taules i cadires: preu públic 250 euros. Fiança 150 euros
- Lloguer taules i cadires ( sense local): preu públic 10 euros/taula 2 euros/cadira. Fiança 50 euros
- Ús tractor, pala i desbrossadora: preu/hora veïns empadronats municipi 37,24 euros
- Ús tractor, pala i desbrossadora: preu/hora veïns no empadronats municipi 45,26 euros
- Ús tractor, pala i desbrossadora: preu/hora veïns i entitats municipis de la Vall de Lord 58,40 euros
LOCAL CULTURAL, TAULES I CADIRES
- El lloguer del Local Cultural, taules i cadires serà sempre que l'ajuntament tingui disponibilitat.
- El local Cultural, taules i cadires s'ha de deixar net, ordenat i sense desperfectes.
- El lloguer de taules i cadires fora del Local Cultural tant la recollida, tornada, com el transport aniran a càrrec del llogater
En cas de desperfectes, aquests aniran a càrrec del llogater prèvia valoració dels tècnics municipals.
- La contractació del servei serà sempre via instància genèrica, disponibilitat i previ pagament de la taxa + la fiança.
TRACTOR, PALA I DESBROSSADORA
- El servei de tractor s’efectuarà amb conductor exclusiu del propi Ajuntament de Guixers o designació de conductor extern en cas excepcional, provisional i designat amb decret d'Alcaldia.
- La facturació del servei serà des de la sortida fins l'arribada a l'Ajuntament de Guixers.
- Facturació amb fraccions de 30 minuts mínim 2 hores.
- No és realitzarà cap treball que pugui suposar un perill per les persones treballadores i externes com pels equipaments o béns mobles.
- En cap cas i sota cap concepte el contractant podrà manipular, conduir o fer ús de la maquinària contractada.
- La contractació del servei serà sempre via instància genèrica, disponibilitat i detallant l'àmbit de d'actuació i previ pagament del servei.
Beneficis fiscals
No s’aplicarà cap exempció.
Bonificacions :
- 95 % en veïns del municipi sobre el preu públic, sense perjudici d’abonar la corresponent fiança, els conceptes de lloguer de taules, cadires i del local social.
- 50% en entitats de la Vall de Lord sobre el preu públic, sense perjudici d’abonar la corresponent fiança, els conceptes de lloguer de taules, cadires i del local social.
- 15% en residents de la Vall de Lord sobre el preu públic, sense perjudici d’abonar la corresponent fiança, els conceptes de lloguer de taules, cadires i del local social.
Els preus públics regulats en la present ordenança són per un ús de 24 hores o 1 dia.
En cas de lloguer per més dies:
2n dia 50% de bonificació de la taxa corresponent.
3r dia 75% de bonificació de la taxa corresponent.
A partir del 4t dia 90% de bonificació de la taxa de corresponent fins un màxim de 7 dies.