Els Reis d'Orient arriben a Solsona amb un missatge de pau

Ses Majestats han fet cap a la ciutat en una vetllada marcada per les temperatures gèlides i, alhora, per l'escalf de la compartida. En el seu discurs, pronunciat a la plaça de Sant Joan, Melcior ha explicat el desig d'en Mateo, un infant solsoní que el cap de setmana dels patges va demanar als Reis la pau al món. Un anhel que, segons Ses Majestats, resumeix també el sentiment de molts altres nens i nenes de la ciutat i que connecta amb la realitat d'infants que viuen conflictes arreu del planeta, com Palestina, Ucraïna, Sudan, Iemen o Síria.
El missatge reial ha posat en valor tant els grans desitjos, com el de la pau, com els petits gestos quotidians que basteixen la convivència: una abraçada, una mà amiga o una sopa calenta en dies freds. Els tres mags han animat el públic a fer créixer la pau a casa, al pati de l'escola i als carrers de Solsona.
Com no podia ser d'una altra manera, Melcior també ha recordat que han arribat carregats de joguines, llibres i sorpreses, i han agraït la implicació de prop de dues-centes persones, entitats i voluntaris que han fet possible la cavalcada. Finalment, han desitjat a tots els solsonins i solsonines un 2026 "ple de salut, pau, amor i felicitat, i que en aquesta comunitat sempre hi regnin el respecte i l'amistat".
Al·locució dels Reis dOrient a Solsona Cavalcada 2026
(llegeix Melcior des de la capella de la plaça de Sant Joan)
Solsonines i solsonins, grans i petits,
bon vespre i feliç 2026!
Com cada cinc de gener,
fem cap a Solsona amb alegria,
per portar-vos regals
i molta fantasia.
Hem tingut un trajecte emblanquinat,
un xic de neu pel camí ens hem trobat.
Resguardeu-vos del fred i abrigueu-vos fort.
Les temperatures són gèlides,
però la il·lusió ho venç tot.
El que us explicaré ara no és un conte.
Va passar de veritat
en aquesta petita ciutat.
Els dies que els nostres patges van ser a la sala polivalent de Solsona van escoltar molts desitjos. Llistes plenes de nines, contes per llegir a la nit, alguna tablet, alguna bicicleta, un camió de joguina, una cuineta Somnis de tota mena.
Entre totes aquelles petites veus, es va apropar als patges en Mateo, un nen solsoní amb un desig tan gran que gairebé no lhi cap a dins. Quan els patges li van preguntar què demanava als Reis, els va respondre: Que hi hagi pau al món.
I sabeu què? Quan un desig tan immens neix dins dun cor aparentment tan petit passa alguna cosa extraordinària. Aquelles paraules van començar un viatge llarg, molt llarg, fins a lOrient. I quan van arribar a Baltasar, Gaspar i a mi mateix, no van sonar com un anhel Van ser una crida.
I com ell, molts infants de Solsona vau reclamar la pau en les estrelles que us van lliurar a les botigues i que vau enganxar a la sala polivalent.
Per això avui ens aturem a Solsona amb sentiment, i els Reis us mirem als ulls. Perquè sabem reconèixer quan un nen ens recorda allò que els grans, de vegades, oblidem.
Desitjar en gran no vol dir oblidar els desitjos petits. Vol dir entendrels millor. Perquè hi ha nens i nenes que, quan tanquen els ulls, no saben si demà despertaran al mateix llit. Nens i nenes de Palestina, dUcraïna, del Sudan, del Iemen, de Síria, de tants racons del món
Allà, els desitjos són diferents.
Desitgen que no caiguin bombes.
Que els pares tornin a casa.
Que lescola no es converteixi en runes.
I sabeu què? Aquests desitjos no són tan diferents dels vostres.
Perquè tots neixen del mateix lloc:
dun cor que vol viure tranquil.
Però també hi ha els desitjos petits.
I no són poca cosa.
Un petó abans danar a dormir.
Una mà que us acompanyi pel carrer.
Un amic amb qui compartir el pati.
Una sopa calenta quan fa fred.
I per això el desig den Mateo és tan poderós. Perquè no demana pau només per als grans conflictes del món. Segur que també la demana per als patis de les escoles, per a les taules de casa, per als carrers de Solsona.
Pau per a escoltar-nos.
Pau per a respectar-nos.
Perquè quan els desitjos petits i els grans caminen junts, passen miracles.
Ja que som aquí, com cada any una pregunta us hem de fer:
Durant el 2025, us heu portat bé?
Els tres mags tot ho sabem,
però si ens ho refermeu, ho celebrem.
Així que no patiu,
que en cadascun de vosaltres pensem.
Portem joguines, llibres, bicicletes,
i moltes altres sorpreses ben concretes!
Quina vetllada tan brillant,
moltes mans han fet possible aquest encant!
Infants, joves i grans, i entitats,
prop de dues-centes persones,
hi heu posat cor i forces.
Gràcies a vosaltres, amb afecte i estima,
el record daquesta cavalcada sempre ens anima.
Abans de continuar fins a la catedral,
hem de recordar que en la nostra ruta hi ha un tram inclusiu,
sense soroll ni estridència,
perquè, qui ho necessiti, hi passi amb paciència.
Serà pel carrer de la Mare de Déu
fins a la plaça Major.
Solsonines i solsonins,
us desitgem un 2026
ple de somriures i bons camins.
Salut, pau, amor i felicitat,
i que en aquesta comunitat
sempre hi regnin el respecte i lamistat!