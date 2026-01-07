El Consell Comarcal del Solsonès impulsa quatre tallers per a famílies amb adolescents a càrrec

El Consell Comarcal del Solsonès, a través dels Serveis Socials Bàsics, organitza quatre tallers adreçats a famílies amb adolescents a càrrec, amb l’objectiu d’oferir eines i recursos per afrontar els reptes propis de l’etapa adolescent. Les sessions es duran a terme al Casal Cívic i Comunitari Xavier Jounou de Solsona i estaran dinamitzades per professionals dels Serveis Socials.
Els tallers tindran lloc els dies 21 de gener, 4 i 25 de febrer, i 11 de març, en horari de dos quarts de set a vuit del vespre. Al llarg de les sessions s’hi abordaran quatre temàtiques principals: el vincle, les emocions i la comunicació, els límits i la sexualitat.
L’activitat es planteja com un espai obert de diàleg i reflexió, en què les famílies podran expressar inquietuds i compartir experiències relacionades amb les temàtiques tractades.
Els tallers són gratuïts i oberts a tothom. Tot i que no és obligatori assistir a totes les sessions, es recomana fer-ho per aprofitar al màxim els continguts del programa. Per participar-hi, cal fer inscripció prèvia enviant un correu electrònic a ssapsolsones@elsolsones.cat.
Amb aquesta iniciativa, el Consell Comarcal del Solsonès dona un nou impuls al seu compromís de donar suport a les famílies, promovent la comunicació, la convivència i el benestar familiar durant l’adolescència.