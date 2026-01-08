Inici d'obres d'abastament d'aigua potable al disseminat sud-est d'Odèn

Aquest mes de novembre s’ha començat l’execució de les obres del projecte executiu per l’abastament d’aigua potable de disseminats del Sud-est d’Odèn, la qual és finançada pel Pla de cooperació municipal d’inversions en matèria de Salut (anualitats 2023, 2024, 2025) de la Diputació de Lleida, l’Agència Catalana de l’Aigua i el Pla únic d’obres i serveis (PUOSC) de Catalunya Generalitat de Catalunya. Alhora, l’EMD de Canalda també participarà en l’assumpció de part del cost d’aquestes cobres amb la cessió dels imports que els correspon del Pla de cooperació municipal d’inversions en matèria de Salut (anualitats 2023, 2024, 2025) de la Diputació de Lleida i del Pla únic d’obres i serveis (PUOSC) de Catalunya Generalitat de Catalunya.
L’objecte del present projecte és la definició i valoració de les obres necessàries per a la construcció d’una nova xarxa en alta i baixa per a l’abastament dels disseminats del sud-est del terme municipal d’Odèn, mitjançant la instal·lació d’una canonada de connexió des de la Font del Vermell, fins a un nou dipòsit de distribució, inclosa la construcció del mateix, instal·lació d’un grup de pressió al dipòsit i finalment construcció d’una xarxa d’abastament en baixa als diferents disseminats. Les principals actuacions incloses en el projecte s’enumeren a continuació, dividides en 3 lots:
LOT 1: Actuacions en alta
Actuació 1: Conducció de captació a nou dipòsit
Actuació 2: Construcció del nou dipòsit
Actuació 3: Escomesa elèctrica del nou dipòsit
LOT 2: Actuacions en baixa
Actuació 4: Conducció xarxa de distribució de Cavallera
Actuació 5: Conducció xarxa de distribució del Soler
LOT 3: Actuacions en baixa
Actuació 6: Conducció xarxa de distribució de Junyent
El contracte per realització de les obres s’ha adjudicat a l’empresa Irriga Water Solutions SL per l’import total de 512.530,52 euros.
Actualment, s’ha executat la portada d’aigua al Zoo del Pirineu i l’abastament en baixa de la finca de Junyent i durant els mesos vinents es continuarà amb les obres, canalitzant l’aigua en alta des de la Font del Vermell, la instal·lació d’un nou dipòsit i la finalització dels abastaments en baixa que subministraran a Roc Falcon, els Solers, Cavallera alta i Cavallera baixa.