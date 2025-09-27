Odèn restringirà a partir de l'1 d'octubre l'accés motoritzat a la muntanya de Cambrils i Alinyà

L’Ajuntament d’Odèn informa que, en aplicació de la Llei 9/1995 de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, de l’Ordenança municipal reguladora dels espais naturals del municipi d’Odèn i de l’Ordenança reguladora de l’accés motoritzat al medi natural a la muntanya d’Alinyà de l’Ajuntament de Fígols i Alinyà, a partir del dimecres 1 d’octubre quedarà restringit l’accés amb vehicles motoritzats a la muntanya de Cambrils i d’Alinyà.
Aquesta mesura, consensuada amb tots els propietaris de la muntanya, té com a objectiu preservar els valors naturals i paisatgístics de la zona, alhora que es garanteix la continuïtat de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals tradicionals que s’hi duen a terme des de fa generacions.
Pel que fa als usos turístics i de lleure, aquests es podran continuar desenvolupant exclusivament a peu o en bicicleta, fomentant així un model de gaudi del territori respectuós amb el medi i sostenible en el temps.
L'ajuntament agraeix la col·laboració i comprensió de veïns, visitants i entitats locals per fer possible la protecció d’un entorn natural de gran valor i anima a tothom a gaudir-ne de manera responsable.