Odèn rep un ajut d'11.297 euros de l'ACA per al subministrament d'aigua amb camió cisterna

L’Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha resolt la línia d’ajuts destinada al cofinançament del transport d'aigua en camions cisterna i l'execució d'obres d'emergència, amb una aportació d’1,8 milions d'euros.
S’han atorgat un total de 62 ajuts, vint (20) dels quals han beneficiat a les comarques de Barcelona, divuit (18) a les de Tarragona, quinze (15) a les de Lleida i nou (9) a les de Girona. En el cas del Solsonès, el beneficiat ha estat el municipi d'Odèn, per al cos del transport d'aigua en camió cisterna amb un ajut d'11.297'05 euros.
Pel que fa a les tipologies, 37 dels ajuts serviran per a cobrir els costos del transport d’aigua en camions cisterna; vint per a l’execució d’obres d’emergència, mentre que cinc subvencions es destinaran per a finançar ambdues actuacions.
Els ajuts han oscil·lat entre el 40 i el 95% del cost total elegible, en funció de la població censada, amb un límit de 100.000 euros per sol·licitud i es cobreixen les despeses dutes a terme entre l’1 de gener de 2024 i el 28 de febrer de 2025.
L’Agència Catalana de l’Aigua, ja entre 2022 i 2025, ha atorgat set línies d’ajuts d’aquesta tipologia, amb una aportació total propera als 10 milions d’euros i atorgant més de 400 ajuts.