Novetats en la Cavalcada dels Reis a Olius

Ses Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar ja són de camí i arribaran ben aviat a Olius, acompanyats de tota la seva comitiva reial: patges, música, personatges màgics i sorpreses que ompliran els carrers d'il•lusió. Serà aquest dilluns 5 gener.
A les 18.45 h baixada pel c/ del Duc acompanyats de música i encesa de torxes, la cavalcada arriba carregada de novetats molt especials: Nous elements visuals, Música i Sorpreses per als més petits i regals. Una comitiva plena de color i màgia que convidarà a sortir al carrer per donar la benvinguda més càlida als Reis d'Orient, viure l'emoció i compartir junts la màgia d'aquesta nit tan esperada.
Què cal saber
• Vine a l'Ajuntament a buscar el teu fanalet per fer llum als Reis. ( fins dilluns 5 a les 13:00h)
• L'Ajuntament posa a disposició de les persones amb hipersensibilitat taps gratuïts que es poden passar a recollir a l'Ajuntament des d'avui fins el dia 5 a les 13:00h.
• Els trams inicials del recorregut seràn silenciosos, serà a la baixada del C/ del Duc el tram on s'incorporarà una petita bateria de pirotècnia.
• c/ Duc, tallat al trànsit durant la baixada dels Reis, es demana als veins/es que a mida que sigui possible, aparquin als carrers laterals. Agraim la vostra col-laboració.