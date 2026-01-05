05 de gener de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Guia per seguir la Cavalcada de Reis a la Vall de Lord

Viu la nit màgica de reis a la Vall de Lord! 

  • Reis a la Vall de Lord

ARA A PORTADA

Publicat el 05 de gener de 2026 a les 08:06

 Si voleu veure arribar als reis d'Orient a la Vall de Lord ho podeu fer des de diferents indrets.

Cavalcada de reis a Sant Llorenç

Arribada dels reis d'Orient per la carretera de Berga fins a la plaça de la Canal - 18:00 h. Seguidament, adoració a l'Església i rebuda dels nens i nenes als claustres del Monestir 

Cavalcada de reis a la Coma i la Pedra

Inici del recorregut a la Pedra i seguidament cap a la Coma - 18:00 h Baixada de torxes al Port del Comte -20:00 h

 

Et pot interessar