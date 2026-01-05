Guia per seguir la Cavalcada de Reis a la Vall de Lord

\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t Si voleu veure arribar als reis d'Orient a la Vall de Lord ho podeu fer des de diferents indrets.\r\n\r\nCavalcada de reis a Sant Llorenç\r\n\r\nArribada dels reis d'Orient per la carretera de Berga fins a la plaça de la Canal - 18:00 h. Seguidament, adoració a l'Església i rebuda dels nens i nenes als claustres del Monestir \r\n\r\nCavalcada de reis a la Coma i la Pedra\r\n\r\nInici del recorregut a la Pedra i seguidament cap a la Coma - 18:00 h Baixada de torxes al Port del Comte -20:00 h\r\n\r\n \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t