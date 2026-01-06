06 de gener de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Fotos: Protagonistes de la Cavalcada dels Reis d'Orient a Solsona

ARA A PORTADA

Publicat el 06 de gener de 2026 a les 07:51
Actualitzat el 06 de gener de 2026 a les 07:55

Ses Majestats els Reis d'Orient han fet cap a Solsona en una vetllada marcada per les temperatures gèlides. Ho han fet acompanyats d'una comitiva formada per: ESTRELLES LLUMINOSES. CAMIÓ ESTRELLA. FANALETS. LLAMINADURES.CARTERS I CARROSSA. ESCRIVA I CARBONERS. ESCRIVA I PATGES REGALS. EMBOLICADORES. REMOLCS REGALS. TORXES. REIS I ARMATS 

Ramon Estany
  • L'alcaldessa de Solsona amb Ses Majestats d'Orient -
Ramon Estany
  • Estrelles lluminoses -
Ramon Estany
  • Estrelles -
Ramon Estany
  • Estrelles i armats -
Ramon Estany
  • Llaminadures -
Ramon Estany
  • Carters -
Ramon Estany
  • Carboners -
Ramon Estany
  • Escrives -
Ramon Estany
  • Torxes -
Ramon Estany
  • Fanalets -
Ramon Estany
  • Embolicadores -
Ramon Estany
  • Regals -
Ramon Estany
  • Comitiva reial -
Ramon Estany
  • Comitiva reial -
Ramon Estany
  • Armats -
Ramon Estany
  • Els Reis d'Orient -

Et pot interessar