Ses Majestats els Reis d'Orient han fet cap a Solsona en una vetllada marcada per les temperatures gèlides. Ho han fet acompanyats d'una comitiva formada per: ESTRELLES LLUMINOSES. CAMIÓ ESTRELLA. FANALETS. LLAMINADURES.CARTERS I CARROSSA. ESCRIVA I CARBONERS. ESCRIVA I PATGES REGALS. EMBOLICADORES. REMOLCS REGALS. TORXES. REIS I ARMATS
Fotos: Protagonistes de la Cavalcada dels Reis d'Orient a Solsona
- Ramon Estany Montanyà
- Responsable de NacioSolsona
Publicat el 06 de gener de 2026 a les 07:51
Actualitzat el 06 de gener de 2026 a les 07:55
- L'alcaldessa de Solsona amb Ses Majestats d'Orient -
- Ramon Estany
- Estrelles lluminoses -
- Ramon Estany
- Estrelles -
- Ramon Estany
- Estrelles i armats -
- Ramon Estany
- Llaminadures -
- Ramon Estany
- Carters -
- Ramon Estany
- Carboners -
- Ramon Estany
- Escrives -
- Ramon Estany
- Torxes -
- Ramon Estany
- Fanalets -
- Ramon Estany
- Embolicadores -
- Ramon Estany
- Regals -
- Ramon Estany
- Comitiva reial -
- Ramon Estany
- Comitiva reial -
- Ramon Estany
- Armats -
- Ramon Estany
- Els Reis d'Orient -
- Ramon Estany
