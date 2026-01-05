Festa de l'all i oli commemorant Sant Climenç

Un any més, el municipi va celebrar la festa de l’All i Oli de codony, diada en que es commemora el patró del poble de Sant Climenç.\r\n\r\nLa festa va començar a la tarda, amb la celebració d’una missa en honor a Sant Climenç, seguidament, va continuar amb un sopar popular on un centenar de veïns/es van poder degustar d’un bon àpat on l’ingredient principal era l’all i oli de codony.\r\n\r\nTambé es va celebrar el concurs de l’all i oli de codony, en que tothom estava convidat a portar el seu producte casolà, el guanyador es va endur un arbre codonyer.\r\n\r\nLa festa va acabar amb un animat ball amenitzat per Charly Músic que va posar ritme tota la vetllada.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n