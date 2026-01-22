La Coral Estel de Sant Jordi de Solsona estrena l’any amb una cantada a la Residència Pere Màrtir Colomés

Aquest dimecres a la tarda, a dos quarts de cinc, la Residència Pere Màrtir Colomés ha acollit la primera actuació de l’any de la Coral Estel de Sant Jordi. Com ja és tradició en el calendari de l’entitat solsonina, el cor ha volgut encetar el 2026 compartint música, records i bona companyia amb els avis i àvies de la residència.
L’actuació ha ofert un repertori variat que ha viatjat des dels clàssics de Hollywood fins a la lírica italiana i el cançoner popular, buscant sempre la connexió emocional amb el públic. El programa ha inclòs peces tan emblemàtiques com:
- Com serà, serà? (versió de Doris Day, 1956)
- La marxa dels Reis de l’Orient (versió catalana d’origen provençal)
- Quan torna Nadal (tradicional nord-americana)
- My Bonnie (Tony Sheridan, 1961)
- Va pensiero de l’òpera Nabucco (Giuseppe Verdi, 1842)
- Blanc Nadal (en la versió de Núria Feliu, 2009)
Com a cloenda de la trobada, cantaires i residents han unit les seves veus per interpretar plegats el tradicional Fum, fum, fum, creant un moment de germanor que ha posat el punt final a una jornada molt especial.
Des de la Coral Estel de Sant Jordi es valora molt positivament l’experiència, destacant que "ha estat una bonica tarda al costat de gent molt bonica". Aquesta activitat referma el compromís de la coral amb el seu entorn social, utilitzant la música com una eina per portar alegria i caliu a totes les persones de la nostra ciutat.