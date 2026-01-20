El Kursaal de Manresa tanca el 2025 amb les millors xifres de la seva història

El Teatre Kursaal de Manresa ha tancat el 2025 amb les millors xifres d'assistència de la seva història. Al llarg de l'any, l'equipament ha registrat un total de 98.355 espectadors en 157 espectacles i 228 funcions, superant així el rècord del 2023. L'ocupació mitjana ha crescut del 75% al 79,08% i s'enfila fins al 82% en el cas dels espectacles de la sala gran, que concentra el gruix de l'activitat. La regidora de Cultura, Tània Infante, ha remarcat que, més enllà de les xifres, el més rellevant és "que aquestes dades milloren any rere any amb una programació de gran qualitat i molt ben valorada pel públic". En aquest sentit, ha subratllat la vocació territorial del teatre amb espectadors procedents d'arreu de la comarca.
El gerent de Manresana d'Equipaments Escènics, Jordi Basomba, ha explicat que el rècord d'espectadors s'ha vist impulsat per la presència de grans musicals com Mamma Mia!, El Petit Príncep o El fil invisible, totes elles amb funcions exhaurides. Tot i això, ha volgut remarcar que la tendència positiva va molt més enllà d'aquests títols concrets: "El que ens fa estar més tranquils és que tota la programació millora, amb més públic en tots els gèneres i una oferta cada cop més diversa".
Aquesta confiança del públic es reflecteix també en l'augment notable dels abonaments. El Toc de Teatre ha passat de 1.075 abonats el 2022 a 1.372 el 2025, un increment proper al 30%. "El percentatge d'entrades venudes amb abonament és un clar indicador de la bona salut del teatre", ha assegurat Basomba.
El model de gestió
Un dels trets diferencials del Kursaal continua sent el seu model de gestió, basat en una programació participada i impulsada des de l'associació El Galliner. En aquest sentit, la regidora de Cultura, Tània Infante, ha volgut posar en valor "aquest model singular i únic" i ha agraït la tasca "voluntària i constant" de les persones que hi participen. "És una manera de fer que ens fa sentir molt orgullosos", ha remarcat.
Eficients energèticament
El 2025 també ha estat un any clau pel que fa a la sostenibilitat. El Kursaal ha completat la reforma energètica de l'edifici, amb la instal·lació de plaques solars, la renovació del sistema de climatització i l'eliminació total del consum de gas des del mes de novembre. Aquestes actuacions han permès reduir el consum elèctric un 20% respecte al 2024 i un 30% en comparació amb el 2023. "Avui el Kursaal és un equipament molt més eficient i respectuós amb el medi ambient", ha destacat Basoma, que també ha agraït el suport de l'Ajuntament de Manresa per fer possibles aquestes inversions.
L'equipament manté, a més, una clara aposta per l'accessibilitat i la inclusió social, amb entrades a preus reduïts per a col·lectius vulnerables a través del programa Apropa Cultura, funcions amb audiodescripció, i polítiques específiques per facilitar l'accés dels joves, que poden assistir a molts espectacles per només 6 euros.
Optimisme pel 2026
De cara al 2026, les perspectives són igualment optimistes. Alguns espectacles ja han exhaurit entrades i, segons Infante, l'objectiu es manté clar: "Continuar creixent, arribar a tots els públics i fer-ho amb criteris de qualitat, sostenibilitat i compromís cultural".