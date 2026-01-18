Castelltallat programa nits monogràfiques sobre Orió amb visió en 3D de la nebulosa

Els pròxims 23 i 24 de gener, l'Observatori Astronòmic de Castelltallat organitza nits temàtiques centrades exclusivament en la constel·lació d'Orió, amb cinc torns d'observació i una visió binocular en tres dimensions de la nebulosa M42. A més, l'equipament estrena un nou sistema de projecció gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona.
Orió, una constel·lació d'hivern ben definida
L'Observatori Astronòmic de Castelltallat ha programat per als dies 23 i 24 de gener unes nits temàtiques dedicades íntegrament a la constel·lació d'Orió. Es tracta d'una de les figures més emblemàtiques del firmament d'hivern, fàcil de localitzar i reconeixer gràcies a la seva silueta característica. Els antics grecs la van representar com un caçador acompanyat pels dos gossos Ca Major i Ca Menor, i que aguaita el brau Taurus.
La constel·lació presenta una forma molt fàcil de distingir, com un rectangle deprimint a la seva meitat on es troba el cinturó, format per tres estrelles alineades. Al nord-oest hi destaca Betelgeuse, una gegant vermella, i en oposició, al sud-est, Rigel, una gegant blava. Aquestes referències faciliten la identificació de la figura i serveixen de guia per localitzar els altres objectes que conté.
M42 i una experiència en 3D al telescopi principal
Més enllà de la silueta d'Orió, el seu interior amaga alguns dels tresors més importants del cel profund. El més preuat és la nebulosa d'Orió, coneguda com M42, un núvol immens visible a ull nu i amb un diàmetre estimat de 25 anys llum. Es tracta d'un bressol d'estrelles: matèria que, per la força de la gravetat, col·lapsa i dona lloc a la formació d'estels.
Per a aquestes nits temàtiques, els astroguies de l'observatori adaptaran un ocular binoviewer al telescopi principal, una eina que permet la visió amb els dos ulls i ofereix una imatge real en tres dimensions de la nebulosa. En el nucli de M42 es podrà observar "el trapezi", format per quatre estels molt joves envoltats de capes nebuloses. Es tracta d'una observació directa, sense pantalles ni fotos d'arxiu, on els fotons que van sortir de la nebulosa fa 1.500 anys llum arribaran directament a les retines de l'observador, una experiència personal i gairebé mística.
Diversos torns d'observació i altres objectes celestes
S'han previst cinc torns d'observació durant les nits temàtiques. Depenent de l'hora de la reserva, el públic també podrà observar la Lluna en fase creixent, especialment en els torns més primers, així com Saturn i els seus anells, o Júpiter amb els seus quatre satèl·lits naturals descoberts per Galileu: Io, Europa, Ganimedes i Cal·listo.
Les entrades es poden adquirir a la web de l'observatori, i també s'ofereix servei de bar i restaurant. Per sopar cal fer reserva prèvia al telèfon indicat (615 979 861, Susanna).
El Cel d'Hivern com a activitat complementària
Abans i després de les nits temàtiques, cada dissabte al vespre l'Observatori ofereix la seva activitat habitual El Cel d'Hivern. Aquesta proposta inclou una visita guiada a l'exposició Les proporcions del sistema solar, una xerrada sobre l'evolució estel·lar, una observació guiada amb làser de les constel·lacions d'hivern i una observació telescòpica en grups reduïts de fins a quatre astres.
Nou equipament de projecció per a les sessions
Aquest gener de 2026, l'Observatori Astronòmic de Castelltallat ha estrenat un nou equipament de projecció per als programes de navegació estel·lars. La millora, possible gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona, augmenta substancialment la resolució i la qualitat de les presentacions que acompanyen les sessions d'explicació, reforçant així l'experiència divulgativa per al públic.