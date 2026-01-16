Manresa reforça el bus urbà amb quatre vehicles elèctrics i registra rècord de viatgers

L'Ajuntament de Manresa ha presentat aquest dijous les últimes novetats del servei de bus urbà, amb l'entrada en servei de quatre autobusos nous completament elèctrics. La flota municipal ja compta amb 22 vehicles, dels quals 12 són elèctrics, 7 híbrids i 3 de reserva amb motor dièsel. L'acte de presentació, celebrat amb la participació de l'alcalde Marc Aloy, el regidor de Mobilitat, Carles Garcia, i Ramon Sagalés, representant de l'empresa concessionària, ha servit per destacar el rècord històric de viatgers del 2025, que ha superat els 3,3 milions, un increment del 54% en només tres anys, que fa de la capital del Bages model a la resta del país.
Una flota més verda i accessible
Els nous autobusos elèctrics incorporen tecnologies avançades que milloren l'autonomia de bateria i la seguretat, amb pantalles de control i alcolímetres per al conductor. La capacitat és equivalent a la dels vehicles anteriors, garantint comoditat per als usuaris. La iniciativa forma part de la política de mobilitat sostenible de la ciutat, amb l'objectiu de reduir l'ús del vehicle privat, pacificar carrers i incrementar les zones de vianants. A més, el transport urbà manté bonificacions del 45% en els títols més utilitzats, inclosa la gratuïtat per a joves de 16 a 18 anys des de fa tres anys, i fomenta la conciliació a través del servei escolar per més de 150 alumnes.
Augment de la demanda i serveis nocturns
Les dades mostren que la línia 8 és la més utilitzada, amb un increment del 6,3%, seguida de les línies 2 i 1. També es registra un augment progressiu del servei nocturn, implementat el passat octubre. La mitjana diària d'usuaris és de 12.700, amb un màxim de 16.275 validacions registrat el 26 de febrer de 2025. Els responsables municipals han remarcat que les obres de transformació al centre, com al carrer Guimarà i Pompeu Fàbregas, no han generat incidències, i el servei funciona amb normalitat.
Innovacions i pilotatge de noves línies
Entre les novetats, s'ha anunciat que en les properes setmanes s'implantarà la possibilitat de pagar el bitllet senzill amb targeta de crèdit a totes les línies. També s'està treballant en la nova línia per donar cobertura al Centre Històric, que serà pilotada properament amb la participació de veïns i comerciants, dins de les accions del Pla de Barris.
L'alcalde i el regidor han subratllat que aquestes mesures busquen un servei més eficient, sostenible i accessible, consolidant Manresa com a referent en mobilitat urbana i transport públic a Catalunya.