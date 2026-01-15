La Nit dels Genis torna al Kursaal amb una gala internacional que consolida Manresa com a capital màgica

La sala gran del Teatre Kursaal de Manresa acollirà aquest dissabte, 17 de gener, a les 8 del vespre, una nova edició de La Nit dels Genis, el Festival Internacional de Màgia que arriba a la seva catorzena edició consecutiva. L'espectacle és la culminació de la trobada anual de mags que, des d'aquest dijous i fins dilluns, reuneix una vintena de professionals de diferents països al Pont de Cabrianes, a Sallent, en un espai de treball, intercanvi i creació artística.
Un festival amb projecció internacional
La Nit dels Genis s'ha consolidat com una cita de referència dins el calendari màgic europeu. Enguany, la gala reunirà artistes procedents de Catalunya, l'Estat espanyol i diversos països d'Europa i d'Amèrica Llatina. D'entre la vintena de mags participants a la trobada, una selecció actuarà dissabte al Kursaal, mostrant al públic el treball que han compartit i perfeccionat durant les jornades prèvies.
Entre els noms que pujaran a l'escenari hi ha Cesc Alriols, Pau Borrell i Àlex Gilabert, de Catalunya; Peter Din, Alice Ecila, Mervil i Vassili, de França; Luis Macías i Magnolo, de l'Estat espanyol; Bozhidar Kolev, de Bulgària; Maurice Grange, d'Alemanya; Vadim Gordeev, de Rússia; Romain Dewasme, de Bèlgica; Roberto Tanner, de l'Argentina; Nick Blaize i Andrea Baioni, d'Itàlia, i Adrian Soler, de Veneçuela. La presentació de la gala anirà a càrrec del mag Àlex Gilabert.
Joventut, tècnica i diversitat d'estils
Un dels trets destacats d'aquesta edició és la presència d'una bona colla de mags molt joves, que aportaran frescor i energia a l'espectacle. El públic podrà veure números de manipulació clàssica, manipulació moderna i diverses pinzellades de màgia còmica, en una proposta pensada per oferir una vetllada distesa, dinàmica i plena de sorpreses.
La direcció artística de l'espectacle va a càrrec dels mags catalans May Closa i Xavier Tapias, que són també els organitzadors de la trobada. Tots dos impulsen des de fa anys aquest espai de treball col·lectiu que permet als mags mostrar-se mútuament els seus números en un ambient de confiança i experimentació, abans de portar-los davant del públic.
D'una trobada privada a un festival obert
La gala de La Nit dels Genis té l'origen en una trobada de treball que des de fa setze anys reuneix una vintena de mags a Sallent. Inicialment, es tractava d'un espai intern d'intercanvi professional, però fa catorze anys es va decidir obrir aquest treball al públic en forma de festival. Des d'aleshores, l'espectacle ha anat creixent i consolidant-se, alternant escenaris com el Teatre Conservatori i, enguany, el Kursaal.
A més de la gala oberta al públic, dissabte a la tarda els mags participants al claustre del Pont de Cabrianes mantindran una trobada amb una quinzena de mags de l'Associació Màgia Central, amb l'objectiu de compartir idees, experiències i mirades sobre l'ofici.
Manresa, referent mundial de la màgia
Tant aquesta gala com altres grans esdeveniments celebrats a la ciutat han situat Manresa al mapa internacional del sector. El Congrés Màgic Nacional del 2017, el Congrés Espanyol de Màgia del 2023 i el Congrés Europeu de Màgia - FISM ECM del 2021 són alguns dels esdeveniments que han reforçat aquest posicionament.
En aquesta línia, actualment ja s'està treballant per incorporar a la programació del Kursaal una gala de màgia protagonitzada exclusivament per magues, prevista per al mes de novembre.
Últimes entrades disponibles
Per assistir a La Nit dels Genis queden molt poques entrades. El preu és de 15 euros, amb tarifa reduïda de 12 euros per a persones amb carnet Galliner, majors de 65 anys i menors de 30. Les entrades es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i a través del web oficial del teatre.