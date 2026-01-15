Montse Castellà i Borja Penalba homenatjaran Joan Baez al Kursaal amb entrades exhaurides

La sala petita del Kursaal de Manresa acollirà aquest dissabte, 17 de gener, a les 6 de la tarda, el concert Joan Baez, la veu que no calla, una proposta inclosa dins del Cicle d'Arrel que arriba amb totes les entrades exhaurides. L'espectacle, interpretat per Montse Castellà i Borja Penalba, ofereix un recorregut musical i vital per la trajectòria d'una de les grans icones de la música folk i de l'activisme social del segle XX.
Un viatge musical i vital
La cantautora tortosina Montse Castellà convida el públic a endinsar-se en la vida i l'obra de Joan Baez a través d'un format que va més enllà del recital convencional. Joan Baez, la veu que no calla es presenta com una proposta escènica que combina música, relat i context històric, amb la voluntat d'apropar la figura de la cantant nord-americana amb rigor, sensibilitat i un guió treballat al detall.
L'espectacle traça un recorregut pels moments clau de la trajectòria artística i vital de Baez, posant en relleu el seu paper com a veu compromesa amb les causes socials, els drets civils i la lluita per la pau. A través de les cançons i de les explicacions que les acompanyen, el concert construeix un relat que connecta passat i present i que posa en valor la vigència del seu missatge.
Dues guitarres i una veu compromesa
Acompanyada pel músic i compositor valencià Borja Penalba, Montse Castellà desplega una proposta basada en el diàleg entre dues guitarres, harmonies cuidades i una interpretació intensa i emotiva. Penalba aporta una complicitat musical que reforça el discurs de l'espectacle i contribueix a donar una nova lectura a les cançons de Joan Baez, adaptant-les a l'escena actual sense perdre'n l'essència.
La posada en escena està pensada per connectar tant amb el públic que ja coneix l'obra de Baez com amb aquells espectadors que s'hi apropen per primera vegada, convertint el concert en una experiència accessible i alhora profundament significativa.
Continuïtat del Cicle d'Arrel
El Cicle d'Arrel del Kursaal continuarà el dissabte 7 de març amb el concert Les dones de la nova cançó, a càrrec de Berta Sala, Naiara Burke i el Cor de Teies, també a la sala petita del Kursaal. Aquesta nova proposta seguirà explorant la memòria musical i cultural del país des d'una mirada contemporània i femenina.