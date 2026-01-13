L'humor i el misteri d'Impro Barcelona arriben al Kursaal amb entrades exhaurides

La sala petita del Kursaal de Manresa acollirà aquest dijous, 15 de gener a les 7 del vespre, l'espectacle Assassinat al club, a càrrec de la companyia Impro Barcelona. La funció arriba amb les entrades exhaurides des de fa setmanes i proposa una experiència d'improvisació teatral en què cada representació és completament diferent de l'anterior. Quatre intèrprets pugen a l'escenari amb una única certesa: un d'ells acabarà mort. La resta -el com, el quan, l'on i el per què- queda en mans del públic.
L'espectacle combina humor i intriga en un format participatiu que converteix els espectadors en peça clau del desenvolupament de la història. Són ells qui decideixen els elements bàsics del relat i activen una trama que només existirà aquella nit i que no es tornarà a repetir mai més.
Un format d'improvisació de principi a fi
Assassinat al club és una proposta singular dins del món de la improvisació teatral. A diferència d'altres formats basats en escenes curtes i independents, Impro Barcelona aposta aquí per la creació d'una única història contínua, amb inici, nus i desenllaç, construïda íntegrament a partir de les idees i situacions suggerides pel públic.
Aquest plantejament permet desenvolupar una narració completa, amb evolució dels personatges i una trama que avança entre girs inesperats i moments d'absurd. Els intèrprets han de reaccionar en temps real a cada decisió del públic, fet que converteix l'espectacle en un repte constant i en una demostració d'agilitat interpretativa.
Humor, crim i girs inesperats
Amb aquests ingredients, l'escenari s'omple de personatges inesperats, situacions delirants i moments tan còmics com inquietants. L'assassinat és el fil conductor de la història, però el to de l'espectacle se situa clarament en el terreny de l'humor, amb situacions absurdes i resolucions imprevisibles que mantenen el públic atent fins al final.
Cada funció es transforma així en una experiència única, marcada per les rialles, el misteri i la complicitat entre actors i espectadors. El crim, lluny de ser només un pretext argumental, esdevé el motor d'una història col·lectiva que es construeix en directe davant dels ulls del públic.
Impro Barcelona, referent en improvisació
La companyia Impro Barcelona és pionera en el camp de la improvisació al nostre país i ha desenvolupat al llarg dels anys formats propis que exploren noves maneres de relacionar l'escenari amb el públic. Amb Assassinat al club, consolida aquesta aposta per espectacles innovadors que converteixen cada funció en una proposta irrepetible.
La cita d'aquest dijous al Kursaal confirma l'interès del públic per aquest tipus de propostes participatives i el bon moment d'un format que combina creativitat, humor i sorpresa en estat pur.