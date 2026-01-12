Txabi Franquesa afegeix una segona funció d'«Escocía» al Conservatori de Manresa

El Teatre Conservatori de Manresa acollirà una nova funció del monòleg Escocía, de Txabi Franquesa, el dissabte 21 de març a 2/4 de 6 de la tarda. La sessió s'ha programat després que s'exhaurissin totes les entrades de la funció prevista el mateix dia a les 8 del vespre, en el marc de la campanya Cap Butaca Buida. L'espectacle reflexiona amb humor sobre el pas del temps i la denominada "coïssor generacional".
Una nova funció després d'exhaurir localitats
L'èxit de vendes de la funció de les 8 del vespre del dissabte 21 de març ha portat a programar una segona sessió del monòleg Escocía al Teatre Conservatori de Manresa. La nova representació tindrà lloc a 2/4 de 6 de la tarda del mateix dia i s'emmarca també dins la campanya Cap Butaca Buida, que promou l'assistència als equipaments escènics del país.
Amb aquesta nova funció, el públic manresà tindrà una nova oportunitat de veure l'últim espectacle de Txabi Franquesa, una proposta que ha despertat un notable interès i que ja ha penjat el cartell d'entrades exhaurides en la seva sessió inicialment programada.
Un monòleg sobre el pas del temps
Escocía és presentat com l'espectacle més madur de Txabi Franquesa, una afirmació que l'artista assumeix amb ironia, partint de la idea que l'últim treball sempre és, inevitablement, el més madur. A partir d'aquí, el monòleg aborda el concepte de la "coïssor generacional", situant-se en el moment vital d'un home que ja ha entrat a la quarantena.
L'espectacle planteja la lluita interna entre sentir-se jove i assumir una realitat que el col·loca més a prop de l'Imserso que dels moviments universitaris. Aquesta tensió constant genera un debat permanent entre l'optimisme i el pessimisme, que Franquesa trasllada a l'escenari amb un to directe, sense filtres i amb voluntat de continuar "en peu de guerra".
El monòleg combina reflexió i humor per parlar del pas del temps, dels canvis vitals i de les contradiccions pròpies d'aquesta etapa, amb un estil fresc i desenfadat que caracteritza el treball de l'humorista. Escocía està recomanat per a majors de 16 anys.
Venda d'entrades
Les entrades per a la nova funció de 2/4 de 6 de la tarda del dissabte 21 de març, així com per a la resta d'espectacles de la temporada, es poden adquirir a les taquilles del Teatre Kursaal, de dilluns a dissabte de 10 h a 13 h i de dimarts a dissabte de 18 h a 20 h. També es poden comprar per internet a través del web del Kursaal.