Suu debuta al Kursaal amb «Material sensible», el disc que marca una nova etapa artística

La sala gran del Kursaal de Manresa acollirà aquest divendres, 16 de gener a les 8 del vespre, el primer concert de Suu a la ciutat. L'artista presentarà el seu últim treball, Material sensible, dins la gira TBC, en una actuació que servirà per mostrar en directe l'evolució musical i vital d'una de les veus joves més representatives del pop independent català actual.
Primer concert de Suu al Kursaal
Tot i la seva trajectòria consolidada, aquesta serà la primera vegada que Suu actuarà al Kursaal. El concert forma part de la gira TBC, amb la qual l'artista està presentant el seu quart disc d'estudi, Material sensible. El treball suposa un pas endavant en el seu recorregut musical i es caracteritza per un to més reposat i reflexiu, sense perdre l'essència pop que l'ha fet connectar amb un públic ampli.
Suu s'ha convertit en una de les cares joves més representatives de l'empoderament femení als escenaris. Amb quatre discos publicats, ha aconseguit fidelitzar una base de seguidors molt notable, amb més de tres-centes mil escoltes mensuals, i ha estat reconeguda amb dos discos d'or pels temes Eres un temazo i Tant de bo. Aquests èxits han consolidat la seva presència dins l'escena musical catalana i li han valgut també el reconeixement de la crítica i dels seus companys i companyes de professió.
Material sensible, un disc de maduresa
El nou àlbum, Material sensible, està format per dotze cançons de pop tranquil que reflecteixen el pas de la intensitat pròpia de la primera joventut cap a una etapa de major calma i maduresa. Les lletres del disc transmeten seguretat, però també autocrítica, i dibuixen un relat personal que connecta amb vivències compartides per tota una generació.
A l'escenari del Kursaal, Suu presentarà aquest nou repertori en un directe que manté el seu carisma habitual, un dels trets més destacats de la seva proposta artística, i que ha estat clau per consolidar-la com una de les veus emergents amb més projecció dels últims anys.
Entrades i informació pràctica
Les entrades per assistir al concert tenen un preu únic de 18 euros. Es poden adquirir tant a les taquilles del Kursaal com a través del web del teatre. El concert començarà puntualment a les 8 del vespre a la sala gran.