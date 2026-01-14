Sant Fruitós voldrà recuperar els cossos sants de Manresa en la 69a Innocentada

Manresa ha presentat aquest dimecres la 69a edició de la Innocentada, l'obra anual de teatre satíric que revisita, amb clau d'humor, fets, mites i contradiccions de la ciutat. El muntatge, que s'estrenarà el 23 de gener al Teatre Conservatori, és el primer text teatral de Robert Canet i està dirigit per Jordi Gener. A partir de la llegenda dels cossos sants i de la relació històrica amb Sant Fruitós, l'obra vol explicar d'on surt la Festa Major de Manresa, un origen que, segons els seus creadors, és molt menys conegut que el de la Festa de la Llum. L'espectacle combina interpretació, dansa i sàtira en una proposta coral amb dotze actors i actrius i un cos de ball integrat per vuit balladores i un ballador. A banda de Canet i Gener, la presentació ha comptat, també amb Txell Vall i Aina Guitart, acriu i ballarina de l'obra, respectivament, i membres de la Comissió de la Innocentada.
Una estrena absoluta que mira a la tradició local
La nova Innocentada suposa el debut absolut de Robert Canet com a autor teatral. Tal com es va explicar durant la roda de premsa, el text neix d'una iniciativa personal i no d'un encàrrec, fet poc habitual en les últimes edicions. Canet va partir de la dita popular "Manresans, lladres, pillos i gormands", molt arrelada a la ciutat, i del conjunt d'històries que l'envolten per construir una trama que posa el focus en la festa major, una celebració que, a diferència de la Festa de la Llum, molts manresans no saben ben bé per què se celebra ni per què té lloc el 30 d'agost.
L'argument arrenca amb l'arribada a Manresa d'uns nebots pijos procedents de Barcelona, que visiten el seu tiet i acaben escoltant una explicació sobre l'origen de la festa major. A partir d'aquí, la narració es va embolicant fins a entrar de ple en la llegenda dels cossos sants i en la relació amb Sant Fruitós, que, dins la ficció, sembla voler recuperar-los. Sense desvetllar detalls clau, els responsables de l'obra van avançar que el relat evoluciona cap a situacions cada cop més surrealistes i inversemblants, fidels a l'esperit de la Innocentada.
Un muntatge coral al servei del text
La direcció va a càrrec de Jordi Gener, que afronta una nova edició amb un autor diferent, com ha passat en els últims anys. Gener ha explicat que el seu punt de partida ha estat posar-se "al servei del text", respectant allò que diu i suggereix, però enriquint-ho amb una posada en escena molt treballada. L'obra se situa principalment en un bar decadent, un espai que permet mostrar el dia a dia d'uns personatges habituals descrits com a outsiders, amb sortides inesperades i un gran potencial teatral.
En aquest mateix espai conflueixen personatges molt diversos, entre els quals destaquen els nebots vinguts de Barcelona, presentats com a figures que aparentment ho saben tot i que contrasten fortament amb l'ambient del bar. Aquest xoc de perfils genera un mosaic de situacions i personatges que, segons el director, dona molta riquesa escènica al muntatge. Alguns d'aquests personatges ja estaven molt definits en el text original, mentre que d'altres han evolucionat durant el procés d'assajos, aportant girs que fins i tot han sorprès el mateix autor.
El ball, una pota imprescindible de l'espectacle
Un dels elements clau de la Innocentada és, com cada any, el ball. En aquesta edició, el cos de ball està format per nou intèrprets -un ballarí i vuit ballarines- i participa de manera molt integrada dins la trama. Segons s'ha explicat, s'han creat cinc coreografies repartides al llarg de l'obra, evitant llargs trams sense dansa, com havia passat en altres edicions.
Les coreografies són de cinc estils diferents i han estat creades per diverses coreògrafes. N'hi ha una de caràcter còmic, una proposta que feia anys que no es veia a la Innocentada; una de més vinculada al hip-hop; dues de jazz, i una de dansa tradicional catalana. Aquesta varietat respon a la voluntat d'adaptar el ball a les necessitats dramàtiques de cada moment de l'obra i de fer que els ballarins actuïn gairebé com un personatge més, entrant i sortint de l'escena i participant del joc teatral.
Dotze actors i una aposta pel dinamisme
L'elenc interpretatiu està format per dotze actors i actrius, una xifra similar a la d'altres edicions recents. La combinació entre interpretació i dansa vol aportar ritme, dinamisme i una lectura escènica molt viva, especialment en la part més surrealista de la història. Tant el director com l'equip artístic han destacat que el treball conjunt entre actors i ballarins ha estat clau per aconseguir una obra cohesionada i fresca.
Dates, horaris i venda d'entrades
La 69a Innocentada s'estrenarà el divendres 23 de gener al Teatre Conservatori de Manresa. Les funcions continuaran els dies 24 i 25 de gener i el cap de setmana següent, els dies 30 i 31 de gener i l'1 de febrer. Els divendres i dissabtes hi haurà funció a 2/4 de 9 del vespre, mentre que els diumenges serà a les 6 de la tarda. Les entrades es poden adquirir a través dels canals habituals vinculats al Teatre Kursaal.