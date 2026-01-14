Manresa premia sis pastisseries amb obrador propi amb el Segell QS de seguretat alimentària

L'Ajuntament de Manresa lliurarà dilluns vinent, 19 de gener, el Segell de Qualitat Sanitària en Seguretat Alimentària (Segell QS) a un total de 25 establiments de la ciutat, entre els quals, per primera vegada, sis pastisseries amb obrador propi. El reconeixement arriba en la quarta edició del distintiu i posa en valor el compromís del sector de la restauració i la pastisseria amb unes pràctiques que van més enllà de les exigències del control oficial per garantir la confiança i la seguretat dels consumidors.
Primera distinció per a pastisseries amb obrador propi
Una de les principals novetats d'aquesta quarta edició del Segell QS és la incorporació, per primer cop, de les pastisseries amb obrador propi entre els establiments reconeguts. En total, sis negocis d'aquest àmbit rebran la distinció, ampliant així l'abast d'un segell que fins ara s'havia centrat principalment en els restaurants de la ciutat.
A més de les pastisseries, aquest any s'han reconegut dinou restaurants de Manresa, cinc més que en l'edició anterior. El Segell QS té una validesa d'un any, fet que implica que tots els establiments han de sotmetre's anualment a un nou procés d'avaluació per poder-lo renovar. L'objectiu és estimular una millora contínua i consolidar l'excel·lència en matèria de seguretat alimentària.
Un acte de lliurament amb ponència i espectacle
El lliurament oficial del Distintiu de Qualitat en Seguretat Alimentària tindrà lloc dilluns 19 de gener, a les 10 del matí, a la sala d'actes del Centre Cultural el Casino. L'acte comptarà amb la presència del regidor d'Esports i Salut de l'Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí, així com del diputat adjunt de l'Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Samuel Núñez.
La jornada inclourà també una breu ponència sobre seguretat alimentària a càrrec del doctor Rafel Pérez Vidal, especialista en Medicina Interna i expert en Malalties Infeccioses, i es clourà amb un espectacle artístic sorpresa amb voluntat de donar un to festiu a l'acte de reconeixement.
Un procés d'avaluació exigent i gratuït
Poden optar al Segell QS tots els restaurants de Manresa que ofereixen com a activitat principal àpats per consumir al mateix local, així com les pastisseries que disposen d'obrador propi. Per aconseguir la distinció, els establiments se sotmeten a un control exhaustiu de les instal·lacions i dels procediments de treball, amb un nivell d'exigència que va més enllà del control sanitari oficial.
Entre els aspectes que es valoren hi ha la neteja general de les instal·lacions, el control de temperatures, la correcta preparació dels aliments, els processos de descongelació i desinfecció de vegetals, els sistemes d'autocontrol i els coneixements del personal. Tot el procés és gratuït per als participants, que també reben assessorament i formació específica per corregir possibles deficiències detectades durant l'avaluació.
Garantia de confiança per al consumidor
Després de quatre edicions, l'Ajuntament de Manresa constata que l'obtenció del Segell de Qualitat en Seguretat Alimentària és una garantia de manteniment d'unes condicions higiènico-sanitàries òptimes als establiments distingits. Alhora, el procés afavoreix la instauració d'una cultura de seguretat alimentària dins dels equips de treball, que es tradueix directament en una major seguretat i confiança per part dels consumidors.