CGT denuncia una agressió a un escombriaire de Manresa i reclama més protecció laboral

La secció sindical de la CGT a FCC Medio Ambiente de Manresa ha denunciat públicament l'agressió patida per un treballador del servei d'escombrat manual mentre feia la seva feina al passeig Pere III. El sindicat assegura que no es tracta d'un cas aïllat i alerta d'una situació de desprotecció sostinguda de la plantilla, especialment de les treballadores, davant agressions, insults i assetjament sexual a la via pública, i reclama mesures immediates tant a l'empresa com a l'Ajuntament de Manresa.
Agressió durant la jornada laboral
Segons ha explicat la CGT, els fets van tenir lloc el passat dia 10 de gener, quan un treballador del servei d'escombrat manual va ser agredit mentre desenvolupava la seva tasca al passeig Pere III de Manresa. Com a conseqüència de l'atac, el treballador va patir lesions a la cara i va haver de ser atès. L'agressora va ser retinguda per la policia, però posteriorment va quedar en llibertat de manera immediata, un fet que, segons el sindicat, posa de manifest la situació de vulnerabilitat en què es troben les persones que treballen diàriament al carrer.
La CGT subratlla que aquesta agressió evidencia la manca de protecció efectiva per a la plantilla de FCC Medio Ambiente, que presta un servei públic essencial a la ciutat en contacte directe i constant amb l'espai públic.
Situacions reiterades d'assetjament i violència
El sindicat remarca que l'incident no és un fet puntual, sinó que s'emmarca en un context de problemàtiques que fa temps que denuncien. Segons la CGT, diverses treballadores han patit persecucions, increpacions, insults i agressions verbals de caràcter sexual durant la jornada laboral i en plena via pública. Unes situacions que consideren absolutament intolerables i que posen en risc tant la integritat física com la salut psicològica de la plantilla.
Des de la secció sindical alerten que aquest tipus de violències no es poden normalitzar com a part de la feina i que requereixen una resposta clara, coordinada i immediata per part dels responsables del servei.
Crítiques a la manca de mesures de l'empresa
La CGT denuncia que, malgrat tenir coneixement d'aquests fets i haver rebut advertències reiterades, l'empresa FCC no ha adoptat mesures eficaces en matèria de protecció i prevenció. Segons el sindicat, la resposta empresarial davant les agressions i situacions d'assetjament ha estat nul·la, sense que s'hagin implementat protocols específics ni mecanismes reals de seguretat per al personal que treballa al carrer.
Aquesta manca d'actuació, afegeixen, contribueix a perpetuar un entorn laboral insegur per a les persones treballadores.
Responsabilitat de l'Ajuntament de Manresa
El comunicat també assenyala l'Ajuntament de Manresa com a responsable subsidiari en matèria de prevenció de riscos laborals, en tant que administració contractant del servei. La CGT considera que el consistori no pot desentendre's de la seguretat de la plantilla que presta aquest servei públic i recorda que té l'obligació legal de vetllar per la salut i la seguretat de les persones treballadores.
En aquest sentit, el sindicat defensa que tant l'empresa com l'Ajuntament han d'avaluar els riscos reals del lloc de treball i adoptar les mesures preventives necessàries, especialment davant agressions i violències de caràcter sexual.
Les exigències de la CGT
Davant d'aquesta situació, la CGT reclama mesures immediates i efectives de protecció per a la plantilla, el reconeixement del risc existent en determinats serveis i zones, l'establiment de protocols clars davant agressions i assetjament sexual, suport real a les persones afectades i una implicació directa de l'Ajuntament de Manresa en la prevenció i la protecció del personal.
El sindicat conclou que el carrer no pot ser un espai d'impunitat per a qui agredeix ni d'abandonament per a qui hi treballa, i defensa que la seguretat i la dignitat de la plantilla no són negociables.