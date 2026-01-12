Manresa inicia l'elaboració del Pla Municipal de Salut 2026-2030 amb participació ciutadana

L'Ajuntament de Manresa ja ha començat els treballs per elaborar el Pla Municipal de Salut 2026-2030, l'eina estratègica que ha de marcar els objectius i les accions per millorar la salut de la població i promoure hàbits de vida saludables durant els pròxims anys. El document vol donar resposta als reptes actuals i futurs en matèria de salut i es construeix a partir d'un procés participatiu que busca incorporar la mirada de professionals, entitats i ciutadania.
Un pla per definir les polítiques de salut fins al 2030
El Pla Municipal de Salut 2026-2030 és l'instrument que ha de servir per orientar les polítiques locals de salut pública a Manresa durant el proper quinquenni. El document definirà els objectius estratègics i les accions concretes que es desplegaran per millorar la salut col·lectiva, reforçar la prevenció i fomentar estils de vida saludables entre la població.
En la seva elaboració es tenen en compte tant les necessitats i problemàtiques actuals com les previsions de futur, amb la voluntat d'anticipar-se als canvis socials, demogràfics i sanitaris que poden incidir en la salut de la ciutadania.
Sessions obertes per recollir l'opinió de la ciutadania
Una de les prioritats en aquesta fase inicial del Pla és recollir el màxim nombre possible d'aportacions. En aquest sentit, s'estan duent a terme sessions de treball amb professionals del sector, representants municipals, entitats i agents socials, així com amb la ciutadania en general.
Per facilitar la participació ciutadana, s'han programat dues sessions obertes el dilluns 19 de gener. La primera tindrà lloc a 2/4 de 5 de la tarda al Casal de les Escodines, al carrer de Sant Bartomeu, 50, i la segona a 2/4 de 7 de la tarda a la sala d'actes de la FUB 2, a l'avinguda de les Bases de Manresa, 1. La convocatòria de dues sessions respon a la voluntat de facilitar l'assistència, permetent que cada persona esculli l'opció que millor s'adapti als seus horaris i ubicació.
La participació ciutadana es considera clau per completar la informació ja existent i per contribuir a la priorització de necessitats i a la definició de les actuacions que s'hauran de desplegar fins a l'any 2030.
Un treball compartit entre institucions i agents del territori
L'equip impulsor del Pla Municipal de Salut està integrat per membres de l'equip de govern i personal tècnic municipal, els equips d'atenció primària de Manresa de l'ICS i d'Althaia, l'Agència de Salut Pública de Catalunya i el CatSalut. També hi participen diverses associacions i federacions del territori.
El procés compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i amb la coordinació de la cooperativa Etcèteres, especialitzada en projectes de salut pública amb enfocament comunitari.
El regidor de Salut de l'Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí, ha subratllat que "el nou Pla de Salut de Manresa serà fruit d'aquest treball compartit amb tots els actors implicats de la nostra ciutat", amb l'objectiu de "consolidar propostes per seguir millorant les polítiques de salut pública i de seguretat alimentària per a tots els manresans i manresanes". Moll també ha destacat la voluntat de continuar enfortint "el nostre pol de biomedicina en recerca i docència universitària" com a element clau del futur de la ciutat.