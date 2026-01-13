El Baxi Manresa s'imposa a un dels favorits a l'Eurocup (92-96)

Vuitena victòria del Baxi Manresa a l'Eurocup davant el Bahcesehir. L'equip bagenc ha fet un partit molt seriós i ha aconseguit marcar distàncies durant molts minuts. La distància ha arribat als disset punts a favor dels jugadors de Diego Ocampo. Els turcs no s'han rendit en cap moment i han estat capaços de posar-se al davant ja al darrer minut. Però avui era el dia del Baxi Manresa. Ferran Bassas, Retin Obasohan i Agustín Ubal s'han posat la granota de fer feina, sense desmerèixer la resta de companys, i han estat decisius quan es jugaven les garrofes.
Retin Obasohan, Agustín Ubal, Álex Reyes, Louis Olinde i Kaodirichi Akobundu-Ehiogu han estat els cinc jugadors titulars del Baxi Manresa. Caleb Homesley, Malachi Flynn, Mathew Mitchell, Trevion Williams i Tyler Cavanaugh ho han estat pel Bahcesehir. Les dues primeres cistelles dels locals les ha respost ràpidament el Baxi Manresa (4-5, minut 3). Williams ha començat a fer mal dins la pintura manresana. El pivot nord-americà ha sumat sis punts només començar. Flynn era un altre jugador que també acreditava la seva fama d'anotador. Ubal era capaç de trobar bones accions i mantenia el Baxi Manresa dins el partit (16-14, minut 6). A més, el Baxi Manresa estava encertat, com en jornades anteriors, en el llançament de tres punts (5/8 al primer quart). El tu a tu dels primers deu minuts s'ha resolt amb un mínim avantatge a favor dels manresans (27-28).
El Baxi Manresa ha continuat mantenint una petita renda al seu favor. Reyes es refeia del discret partit del passat dissabte i anotava amb continuïtat. L'extremeny ha estat el primer jugador en superar els deu punts (30-38, minut 13). Bassas anotava el seu primer triple en uns moments en què els de Diego Ocampo mostraven la solidesa que Carlos Flores havia demanat a la prèvia. Dos tirs lliures anotats per Obasohan permetien els bagencs superar els deu punts al seu favor (32-43, minut 15). Aquests onze punts s'han estabilitzat força estona tot i que ha arribat a un màxim de quinze amb el segon triple de Bassas. Williams ha tornat a produir pels turcs per reduir un xic les distàncies. Grant Golden ha tancat la primera part amb una jugada plena de bons fonaments (39-52).
Un 4-0 de sortida a la segona part no era el millor presagi vistos els darrers precedents. Els bagencs han estat capaços de respondre i evitar un primer ensurt. Obasohan mostrava la seva decisió i forçava personals que generaven tirs lliures. Olinde era un altre jugador que es mostrava encertat. L'alemany ha mostrat una gran progressió els darrers dies després d'un començament de temporada amb més dubtes. Un llançament de tres posava una nova màxima renda al marcador (49-65, minut 26). Els intents de remuntada local no feien entrar pànic el Baxi Manresa que no ha encaixat més de quatre punts de forma consecutiva. Bassas mostrava la determinació que li demana Ocampo. Kao ha col·laborat amb la causa comú amb dos taps espectaculars. I Ubal ha clos el tercer període amb un bon contraatac (55-72, minut 30).
Un parcial de 8-2 ha fet reaccionar Ocampo. Després del temps mort, el Bahcesehir ha rebaixat la barrera dels deu punts. Bassas ha assumit novament la responsabilitat en atac. Cinc punts seguits del badaloní evitaven que el conjunt turc s'acostés perillosament (67-79, minut 35). Obasohan també apareixia ja fos forçant personals o aconseguint bones aproximacions a cistella. La fortuna s'ha aliat amb els locals. Un triple d'Ubal ha fet la corbata i ha acabat sortint. En canvi, al següent atac els tres punts sí que han pujat al còmput dels turcs. Ara sí, que el Bahcesehir s'acostava perillosament (82-85, minut 37) amb l'aparició de Flynn i Cavanaugh. Era el moment dels jugadors franquícia. Bassas i Obasohan produïen. Però els locals es mostraven molt lúcids des de la llarga distància. Amb 89-90, Ubal ha recuperat una pilota molt important. Reyes errava el triple. Cosa que no han fet ni Flynn a un cantó ni Obasohan a l'altre (92-93). Quedaven quaranta segons. Ubal ha aparegut de nou per clavar un tap. Obasohan se l'ha jugat. Aquest cop el belga no ha estat encertat i la pilota ha anat a mans locals després de la revisió arbitral. Flynn, envalentonat, ha volgut sentenciar. Però ha errat. Ubal ha aconseguit la tercera acció de mèrit consecutiva i el seu rebot ha acabat amb una antiesportiva del Bahcesehir. L'uruguià no ha errat. El Baxi Manresa ha tret de banda. Reyes ha rebut una altra falta i ha sentenciat (92-96).
Incidències: Mehdi Difallah (França), Steve Bittner (Alemanya) i Vassilis Pitsilkas (Grècia) han arbitrat el partit. Sense eliminats. L'entrenador de l'Efes, Pablo Laso, ha vist el partit en directe.