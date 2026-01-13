El Baxi Manresa incorpora el pivot Pauly Paulicap

El Baxi Manresa ha anunciat aquest dimarts al migdia el fitxatge del pivot Pauly Paulicup fins a final de temporada. Es tracta d'un jugador interior que amida 2,03 metres i té 28 anys d'edat. Aquesta temporada l'ha començat al Promitheas de la lliga grega. Des del club manresà expliquen que és "un cinc atlètic, amb capacitat intimidadora i de rebot que aportarà lluita i múscul sota els cèrcols".\r\n\r\nPaulicap va jugar amb els West Virginia Mountaineers de l'NCAA. Després de no ser escollit al draft de l'NBA va començar un tour internacional que el va dur a Xipre, Itàlia, Corea del Sud i Grècia. Aquesta temporada ha acreditat unes mitjanes de 5,4 punts i 3,8 rebots en 11 minuts de joc entre la lliga grega i la Basketball Champions League.\r\n\r\nAmb l'arribada de Paulicap, el Baxi Manresa té tres jugadors extracomunitaris. Els altres dos són Eli Brooks i Grant Golden. Caldrà veure si algun acaba sortint o l'equip bagenc queda amb tres extracomunitaris i en descarta un abans de cada partit de la Lliga Endesa. A l'Eurcoup no existeix aquest límit.\r\n