Diego Ocampo: «Estic orgullós de com hem acabat el partit»

El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha començat la seva compareixença de premsa valorant el bon inici de partit amb moltes rotacions i la presència en pista dels jugadors joves davant el Bahcesehir. "Hem mogut bé la pilota per aconseguir un bon avantatge", ha explicat l'entrenador gallec que també ha quedat satisfet de la defensa home contra home que han fet els seus jugadors. Per posar-ho en valor, Ocampo ha elogiat la qualitat de jugadors amb experiència a l'Eurolliga com Caelb Homesley i Malachi Flynn.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEsports\r\nEl Baxi Manresa s'imposa a un dels favorits a l'Eurocup (92-96) Xavier Sucarrats\r\n\r\n\r\nAl tercer quart, ha arribat la reacció del Bahcesehir. "Ens han castigat molt", ha assegurat l'entrenador del Baxi Manresa. Tot i això, el Baxi Manresa s'ha mostrat a un bon nivell i ha sabut jugar el tram final. "Hem estat tranquils, hem mogut la pilota, hem anotat de tres i a les últimes defenses hem estat encertats. Els jugadors han treballat dur i estic orgullós de com hem acabat el partit", ha dit Ocampo per cloure la seva roda de premsa.\r\n