El CEB presenta el llibre de David Ferré sobre el proveïment militar a la Catalunya de Felip V

Aquest diecres a les 7 de la tarda el Centre d'Estudis del Bages (CEB) presentarà al Centre Cultural el Casino el llibre Exèrcit i negoci. El proveïment militar a la Catalunya de Felip V, de David Ferré Gispets editat per Pagès i amb el patrocini de la Fundació Noguera. L'obra explora com la presència militar hispànica al Principat entre els segles XVII i XVIII va influir en la política, la societat i l'economia catalanes, amb un enfocament en els principals proveïdors i contractistes que van abastir els exèrcits de Felip V.
Una nova fornada d'historiadors del Bages
David Ferré, doctor i integrant d'una nova generació d'historiadors del Bages, s'uneix a investigadors com Mireia Vila, Adrià Mas o Josep Galobart. La seva trajectòria i el rigor de la recerca situen el llibre com una aportació rellevant per comprendre les transformacions del segle XVIII a Catalunya.
Contingut i objectius del llibre
Exèrcit i negoci ofereix una anàlisi detallada del proveïment militar entre 1660 i 1750, amb especial atenció al regnat de Felip V i al context de la Guerra de Successió. El llibre repassa el context econòmic dels segles XVII i XVIII i reconstrueix les experiències dels contractistes catalans, destacant la seva actuació tant amb els Aliats com amb les forces borbòniques.
L'obra examina els factors que van configurar la demanda militar després de 1714 i estudia cinc àmbits clau de les activitats dels assentistes catalans: finançament, avituallament, acolliment, abillament i projecció. A través de trajectòries professionals concretes, Ferré mostra com l'exèrcit va funcionar alhora com a instrument de control polític i com a mecanisme de recompensa i fidelització, contribuint a la consolidació del nou ordre borbònic a Catalunya.
Presentació al Centre Cultural el Casino
La presentació al Centre Cultural el Casino permetrà als assistents conèixer de primera mà els detalls de la recerca i dialogar amb l'autor sobre els resultats del seu estudi, que combina història econòmica i social amb anàlisi política.