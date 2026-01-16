La policia desnona una família amb tres fills menors al carrer Vilanova de Manresa

Un operatiu dels Mossos d'Esquadra amb diverses furgonetes dels ARRO ha desnonat un matrimoni amb tres fills menors de casa seva al carrer Vilanova de Manresa aquest divendres al matí. Tot i la presència d'una trentena llarga d'activistes de la PAHC Bages, el llançament s'ha portat a terme sense incidents, ja que els agents havien tallat totalment el carrer a primera hora del matí.
Un matrimoni amb tres fills menors, un dels quals va estar ingressat a l'hospital fins la setmana passada per una intervenció, ha quedat al carrer aquest divendres al matí després que els Mossos d'Esquadra hagin executat el llançament ordenat pel jutjat de Manresa. Era la tercera vegada que s'intentava després que els dos primers havien estat aturats per la PAHC.
El pis, propietat del fons voltor amb seu a Madrid Reigahill Invest, havia estat ocupat feia anys, però en diverses ocasions la família havia mostrat la seva voluntat de pagar un lloguer social a la propietat, que mai no ho va acceptar.
A primera hora del matí, diverses unitats dels Mossos d'Esquadra, incloses furgonetes dels ARRO, s'han desplaçat fins al carrer Vilanova per portar a terme el llançament. Només arribar han encintat el carrer i han prohibit el pas a cotxes i vianants. D'aquesta manera els activistes de la PAHC Bages han quedat fora de la zona i no han pogut acompanyar la família en el tràngol. Des de la distància han cridat consignes a favor de l'habitatge i contra l'especulació i la policia.