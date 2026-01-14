El Bloc 8 de la PAHC Bages resisteix als intents de desnonament

Una seixantena de membres de la PAHC Bages i de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC) s'han concentrat aquest dimecres al passatge Tudela de Manresa per evitar un desnonament al conegut com a Bloc 8. La pressió veïnal ha aconseguit ajornar el llançament fins al 9 de febrer, a dos quarts de nou del matí, mentre que els col·lectius reclamen a l'Ajuntament de Manresa l'expropiació de l'edifici per garantir un lloguer social a les famílies que hi viuen.
Concentració per aturar el desnonament
La mobilització s'ha dut a terme davant del Bloc 8, ocupat des de l'any 2021 i on hi resideixen sis famílies. La comitiva judicial ha arribat a l'edifici acompanyada d'una patrulla dels Mossos d'Esquadra, però finalment ha decidit ajornar el desnonament davant la concentració convocada per la PAHC Bages.
Segons ha explicat l'entitat, l'edifici havia estat buit durant vuit anys abans de ser ocupat. Després de conèixer-se l'ajornament, els concentrats han iniciat una marxa pel centre de Manresa fins a la plaça Sant Domènec per exigir una solució estable que permeti a les famílies continuar vivint al bloc.
Reclamació d'expropiació i lloguer social
Durant la protesta, la PAHC Bages i la COSHAC han reclamat a l'Ajuntament de Manresa que expropiï l'edifici, propietat d'un fons d'inversió, i que el destini a habitatge social. En declaracions als mitjans, Martí de las Heras, militant de la PAHC Bages, ha defensat que "l'habitatge ha de deixar de ser una mercaderia" i ha remarcat que el bloc "feia vuit anys que estava buit" abans de ser ocupat.
De las Heras ha explicat que, al llarg dels darrers tretze anys, el moviment per l'habitatge ha aconseguit "alliberar nou blocs" a la ciutat que eren propietat de bancs o fons d'inversió, i ha insistit que l'expropiació és una via possible perquè les famílies puguin accedir a un lloguer social i tenir "una vida estable i digna" a Manresa.
Negociacions tenses amb l'Ajuntament
El portaveu de la PAHC Bages ha reconegut que existeix una taula de negociació amb l'Ajuntament, però ha afirmat que fins ara el consistori "nega la possibilitat que hi hagi una expropiació". Tot i això, ha assegurat que continuaran pressionant perquè consideren que no hi ha alternativa per a les sis famílies que viuen al bloc i que han rehabilitat l'edifici des de la seva ocupació.
Segons l'entitat, el cas del Bloc 8 és només el primer d'un seguit de procediments judicials oberts al mateix edifici, ja que els processos s'han individualitzat per pisos. Davant d'això, la PAHC defensa una resposta col·lectiva i manté la mobilització com a eina per frenar els desnonaments i reclamar un ús social dels habitatges buits a la ciutat.