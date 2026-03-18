Afectacions de trànsit i estacionament al barri de Valldaura per inspeccions al clavegueram

Treballs d'inspecció de la xarxa de clavegueram al barri de Valldaura de Manresa provocaran afectacions de trànsit i estacionament aquest dijous 19 i divendres 20 de març. Les actuacions, impulsades per Aigües de Manresa, tenen com a objectiu detectar possibles avaries a la xarxa general.
Afectacions dijous 19 de març
Durant la jornada de dijous quedarà prohibit estacionar en diversos carrers del barri. En concret, les restriccions afectaran els carrers Bruc, Dos de Maig, Ausiàs March, Nou de Valldaura i Ramon Llull.
Afectacions divendres 20 de març
Divendres, a més de la prohibició d'estacionament en diferents punts, també es produiran talls de circulació. El carrer de la Llum quedarà tallat al trànsit en el tram comprès entre el carrer Nou de Valldaura i el carrer Bruc.
Pel que fa a l'estacionament, no es podrà aparcar als carrers Francesc Moragas, Fonollar, Cos, Font dels Panyos i Previsió.
Treballs de manteniment de la xarxa
Segons ha informat Aigües de Manresa, aquestes actuacions formen part de les tasques habituals de manteniment i inspecció del clavegueram, amb l'objectiu de garantir el bon funcionament de la xarxa i prevenir possibles incidències futures.